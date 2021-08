Baterista do Rolling Stones, Charlie Watts morre aos 80 anos

(foto: Pierre Verdy/AFP/Getty Images)

O baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, morreu em Londres aos 80 anos, anunciou seu agente nesta terça-feira (24), lamentando a morte de "um dos melhores bateristas de sua geração".

"Com grande tristeza anunciamos a morte do nosso querido Charlie Watts", afirmou seu agente em um comunicado, acrescentando que "ele morreu tranquilamente em um hospital de Londres hoje mesmo, cercado pela sua família".

Segundo o obituário produzido pela BBC, Watts era a base que sustentou a música dos Rolling Stones.

"A banda se tornou sinônimo de excesso de rock and roll, mas para Watts, tocar com os Stones não se tornou a viagem do ego que levou Mick Jagger e Keith Richards", diz a BBC.

Aficionado por jazz, Watts competia com Bill Wyman pelo título de membro menos carismático da banda; ele evitou os holofotes e raramente deu entrevistas

Charles Robert Watts nasceu em 2 de junho de 1941 no University College Hospital em Londres e foi criado em Kingsbury, hoje parte do bairro londrino de Brent.

Ele veio de uma origem da classe trabalhadora. Seu pai era motorista de caminhão e Watts foi criado em uma casa pré-fabricada para a qual a família se mudou depois que bombas alemãs destruíram centenas de casas na área.

No início deste mês, comunicado divulgado pelo agente do músico informou que Watts passou por um procedimento cirúrgico e precisaria de um tempo maior do que o esperado para se recuperar.

Sem detalhar qual tipo de procedimento foi realizado, o porta-voz do músico afirmou apenas que foi "completamente bem-sucedido".

A banda Rolling Stones estreia a turnê “No Filter” em 26 de setembro.