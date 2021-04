Mick Jagger se junta a Dave Grohl e lança 'Eazy sleazy'. Ouça:

Dave Grohl e Mick Jagger juntos em novo clipe (foto: Youtube / Reprodução)

Fãs do cantor Mick Jagger tiveram uma surpresa nesta terça-feira (13/4). O líder dos Rolling Stones lançou, composta durante a pandemia. Na gravação da nova música ele teve uma companhia ilustre:, que assumiu a bateria, guitarra e baixo.

Com Jagger nos vocais e também na guitarra, os dois aparecem juntos no clipe publicado no. Com uma melodia vibrante, familiar para os fãs dos Rolling Stones, a letra aborda a rotina de incertezas e privações vivida na pandemia.

Os versos falam sobre estar preso entre paredes e ainda sobre "turnês canceladas, aplausos falsos em jogos de futebol e viagens proibidas" e lembra até sobre das chamadas de vídeo através da plataforma Zoom.

Contudo, ainda há uma mensagem mais otimista, sobre superar esse momento e em breve nos encontramos no que ele chama de “jardim das delícias terrenas”.

“É uma música que escrevi sobre como sair do lockdown, com um certo otimismo, que é muito necessário. Obrigado a Dave Grohl por pular na bateria, baixo e guitarra, foi muito divertido trabalhar com você. Espero que todos gostem de ‘Eazy Sleazy’”, disse Mick Jagger no texto oficial de divulgação.

Ouça "Eazy sleazy":