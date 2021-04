(foto: batucada comunicação/divulgação)

O cantor e compositor Toquinho manda para as plataformas digitais nova versão de um dos seus maiores clássicos, “Aquarela”. Dessa vez, o violonista convidou a cantora Camilla Faustino para dividir a gravação. “Achei um desafio a princípio, pois me lembro sempre de ter ouvido e cantado essa canção durante toda minha infância e adolescência, mas depois que fiquei adulta não me atrevi a cantá-la mais”, declarou a artista. Segundo ela, Toquinho soube abrir o caminho necessário para que os dois pudessem explorar algo já conhecido como se fosse inédito. O cantor e compositor Toquinho manda para as plataformas digitais nova versão de um dos seus maiores clássicos, “Aquarela”. Dessa vez, o violonista convidou a cantora Camilla Faustino para dividir a gravação. “Achei um desafio a princípio, pois me lembro sempre de ter ouvido e cantado essa canção durante toda minha infância e adolescência, mas depois que fiquei adulta não me atrevi a cantá-la mais”, declarou a artista. Segundo ela, Toquinho soube abrir o caminho necessário para que os dois pudessem explorar algo já conhecido como se fosse inédito.





>>>





Outra novidade do cantor e compositor é a estreia do álbum que registra seu encontro com a Jazz Sinfônica nas plataformas digitais. Gravado em 2002 na Sala São Paulo e lançado seis anos depois pela Biscoito Fino, “Toquinho e Orquestra Jazz Sinfônica ao vivo” promoveu a união de uma orquestra nos moldes eruditos a uma big band de jazz. O resultado são arranjos contemporâneos e originais que sublinham ainda mais o repertório deste encontro. Além de parcerias de Toquinho, como “Tarde em Itapoã”, “Aquarela” e “Regra três”, com Vinicius de Moraes, e “Samba de Orly”, com Vinicius e Chico Buarque, o álbum reúne temas de Heitor Villa-Lobos e Cyro Pereira, entre outros clássicos da MPB.