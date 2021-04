Projeto on-line incentiva jovens músicos a se profissionalizar

Luiza Soares participa do evento, que promove workshops e shows, com o projeto de trip-hop 1LUM3 (foto: YouKnowMyFace/Divulgação)

Tem início nesta terça-feira (13/4) o projeto on-line Nave Sonora. Destinado ao setor de música, em especial a jovens artistas, a iniciativa vai promover uma série de workshops e apresentações, com acesso gratuito.





A intenção é capacitar e promover o encontro entre artistas e agentes da música de diferentes locais e estilos. “Vamos reunir mentores e artistas para mostrar como essas carreiras podem ser definidas“, afirma Flávio "Scubi" de Abreu, idealizador e produtor executivo. A partir desse encontro, haverá a produção conjunta de apresentações, que serão exibidas na próxima semana.





workshops quanto aos shows. Basta se cadastrar no site do evento. Seis jovens artistas foram selecionados para participar desta edição. O Nave Sonora marca a estreia da plataforma Rede Xis , destinada a profissionais da música. O público terá acesso tanto aosquanto aos. Basta se cadastrar no site do evento. Seis jovens artistas foram selecionados para participar desta edição.









Malu Magri, cuja influência do samba, da bossa nova e de vertentes lationo-americanas reverberam no EP “De uma para outra” (2020), abordando sexualidade, anseios e desejos. Jeffe, artista não binário que transita por estilos e funções, já se apresentou no Lincoln Center, em Nova York, e integrou o elenco do musical “Dona Ivone Lara – Um sorriso negro”.





Amanda Mittz é cantora e produtora musical. Sua sonoridade é essencialmente pop, com influência dos anos 1980. Seu primeiro álbum, “Acesso” (2020), une pop e acessibilidade como linguagem e conceito. Já 1LUM3 é o projeto de Luiza Soares, que trabalha basicamente com trip-hop.





Cada um desses nomes participa, como convidado, de um workshop nesta semana e faz um showcase na próxima. Serão oito workshops, ministrados por gente como o jornalista e curador Alexandre Matias e Mauricio Bussad, da distribuidora Tratore.





A partir de hoje, serão realizados, até sexta (16/4), workshops sobre gestão de carreira, produção executiva, direção artística, produção de set e estrada, direção de arte de palco, assessoria de comunicação, produção técnica e masterização, distribuição digital. Em 22 e 23 próximos, serão exibidos os shows (três por dia) dos artistas.





NAVE SONORA