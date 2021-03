João Carlos Martins lança curso musical gratuito; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para o Orquestrando São Paulo, aprimoramento técnico e artístico para regentes que já atuam em suas cidades e comunidades. Totalmente gratuito, em curta duração e on-line, os cursos oferecidos na primeira fase (Técnicas e boas práticas para regentes) e na segunda fase (Práticas de desenvolvimento de grupos musicais) terão coordenação doe permite a profissionalização e a difusão musical em diversas regiões, das mais afastadas ou com menos recursos.Ao final do curso, o aluno conquista maior habilidade administrativa para gerir a sua, com noções financeiras e de marketing para a viabilidade de seus projetos e facilitação na busca de patrocínios.Já oé uma plataforma digital que visa apoiar, capacitar e divulgar grupos musicais, como orquestras, bandas e conjuntos de todo país, idealizada pelo maestro João Carlos Martins. Aulas on-line já disponíveis pelo www.orquestrandobrasil.com.br. Informações: cursos@orquestrandobrasil.com.br.