Luiza Brunet detalha violência doméstica que sofreu do ex-marido

Luiza Brunet é entrevistada por Marcelo Tas no #Provoca (foto: TV CULTURA /DIVULGAÇÃO)

Nesta terça-feira (9/3), vai ao ar a segunda edição da nova temporada do “#Provoca”, às 22h, na TV Cultura . Como parte da programação especial da Semana da Mulher, Marcelo Tas conversa com a atriz, empresária e ativista pelos direitos da mulherSobre o caso deque sofreu no relacionamento com o empresário Lírio Parisotto, Luiza diz: "Comecei a revisitar minha própria história e ver que de fato eu não estava sendo bem tratada, estava sendo violada, estava sendo explorada e agredida", conta.A atriz finaliza dizendo que não tinha porque suportar esse tipo de tratamento, "e na última vez que ele me bateu foi grave. Pra mim foi muito grave". Quatro anos passados do ocorrido, Lírio Parisotto foi condenado em última instância pelo STF.