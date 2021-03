Elza Soares lança 'Nós' em homenagem às mulheres

Nova faixa de Elza Soares é homenagem às mulheres (foto: marcos hermes/DIVULGAÇÃO )

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que marca a luta feminina por igualdade,lança “Nós” (Tião Carvalho). “Taí um presente para o nosso dia. Nós mulheres, fortes, unidas, de mãos dadas, estamos aí. Ainda precisamos lutar muito e lutaremos”, declarou a cantora.foi produzida por Rafael Ramos e conta com a participação de Kiko Dinucci (guitarra), Rodrigo Tavares (teclado e synth) e Felipe Pacheco (arranjo de cordas, violino e viola).O single, disponível em todas as plataformas de música, está sendo lançado junto com um, dirigido por Pedro Hansen. O vídeo emocionante traz imagens de arquivo de Elza Soares e pode ser assistido no canal da cantora no YouTube.