Graças ao filme “Barbie”, Margot Robbie se tornou a nova “garota de ouro” de Hollywood e sua simpatia tem encantado o público nas redes sociais. Um vídeo da premiére do longa-metragem de "Amsterdam", em Londres, no ano passado, ressurgiu na web e a atriz ganhou elogios dos internautas.

Margot Robbie conversa com fã na língua de sinais

Nas imagens, Margot distribui autógrafos e quando se depara com o fã ela entrega seus pertences aos seus seguranças para se comunicar com o homem em linguagem de sinais. Ela demonstra ao rapaz que sabe todo alfabeto e ele demonstra empolgação com a descoberta.