Margot Robbie reproduz looks icônicos da Barbie; veja

Margot Robbie como Barbie na turnê de divulgação do filme (foto: Jung Yeon-je / AFP) Um dos filmes mais aguardados dos últimos tempos, o live-action “Barbie”, estreia nos cinemas do mundo todo dia 20 de julho. Por isso, o trabalho de divulgação tem sido intenso e a protagonista, Margot Robbie, é uma das peças fundamentais para o sucesso entre o público nas redes sociais. Internautas notaram que seus looks das últimas aparições durante a turnê de divulgação são inspirados nas roupas mais icônicas da própria boneca que interpreta.









A primeira aposta foi uma versão da boneca de 2015, com um vestido - obviamente - rosa de bolinhas brancas customizado da grife Valentino. Até mesmo os acessórios, como a pulseira e a bolsa amarelas, são semelhantes ao da Barbie:









Já em uma sessão fotográfica para divulgação do filme, Margot usou um vestido sob medida Hervé Léger que remete à primeira boneca Barbie, de 1959. O look listrado de preto e branco é um dos mais marcantes para os fãs. Ela inclusive reproduziu também o mesmo formato do óculos.









O mais recente, no último fim de semana, foi em um evento em que a atriz esteve presente na Coreia do Sul e usou Moschino como inspiração em versões da boneca "Day to Night", de 1985.





No mesmo dia, a atriz também usou um conjunto todo rosa de uma saia longa com um terninho e uma echarpe no pescoço, incluindo um chapéu branco com bolinhas na cor do look. Um detalhe que mantém a reprodução fiel é que até mesmo um telefone da época ela segura junto à bolsa.





No mesmo modelo da boneca, para a noite, Margot usou um body brilhante rosa com uma saia tule. Vale notar que até mesmo o cabelo da atriz é adaptado para o mesmo formato de cada versão da Barbie.









Outro look icônico foi da coleção SS15 da Moschino, que a atriz se inspirou na Sparkling Pink Barbie, de 1964: uma minissaia com top e um casaco rosa. No evento, ela até usou uma bolsa com o formato de coração e um chapéu com um laço.





O lançamento do filme está marcado para 20 de julho. Nas prévias divulgadas, é possível conhecer um pouco mais da trama , que envolve a personagem Barbie, interpretada por Robbie, enfrentando um problema com os pés, que passam a tocar o chão. Para solucionar essa questão, ela precisa viajar para o mundo real, sendo acompanhada por Ken, interpretado por Ryan Gosling.

O elenco do filme dirigido por Greta Gerwig conta também com nomes como Dua Lipa, Will Ferrell, Emma Mackey, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera, Simu Liu, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya e Jamie Demetriou.