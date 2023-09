677

Postagem de Anitta: 'Aqui está o script para a 104ª temporada da NFL. Mantenha a confidencialidade!' Reprodução Instagram

Anitta no próximo Super Bowl? Parece que isso é algo que pode acontecer. A própria cantora brasileira compartilhou em sua rede social uma carta atribuída à NFL, liga de futebol americano, com uma indicação do desejo de tê-la num show do intervalo da final de 2024.





O intervalo da final do campeonato de futebol americano dura em média de 15 minutos e é o mais valioso do mundo.



"Aqui está o script para a 104ª temporada da NFL. Mantenha a confidencialidade! Sua 'Favela Love Story' [último álbum] está na página 8, cena 18, linha 13 e é boa! Nós não conseguimos tirar 'Funk Generation' do repeat. Esperamos que você traga o Brasil para o jogo", diz o bilhete.



Possível convite para o super bowl? Reprodução Instagram



Sem detalhes

A brasileira não deu mais detalhes a respeito da carta, mas pelas redes sociais, a mensagem mexeu com os fãs.



"O Super Bowl está dando sinais para a Anitta", disse um seguidor. "É a maior artista do Brasil, sim", comemorou outra.