Rihanna 'quebra' Twitter com show do SuperBowl: 'Poder'

Além de cantar principais sucessos da carreira cantora anunciou a gravidez do segundo filho no palco e fez um remix do hit 'Rude Boy' em funk. (foto: Reprodução ANGELA WEISS / AFP)

Rihanna leva funk para SuperBowl: 'Muito bom ser brasileiro'

O impacto foi tão grande que a timeline e as abas de buscas pelo nome ‘Rihanna’, ‘Riri’ e ‘Super Bowl’ estavam com erro. “Ela quebrou o Twitter”, brincou um perfil. Outros usuários entraram na brincadeira e usaram a frase ‘quebrou o twitter’ para reclamar da falha da rede social e exaltar a artista.



“Rihanna quebrou o Twitter e isso não é uma piada, ela voltou e REALMENTE quebrou o Twitter”.

Segundo o site Downdetector, que lista erros em plataformas digitais, os problemas no Twitter aconteceram por volta de 22:45, horário no Brasil em que a apresentação de Rihanna no Super Bowl terminou. Cerca de quinze minutos depois, a rede social voltou ao normal.









O show marcou a volta de Rihanna aos palcos. A cantora não lança trabalhos musicais desde 2016, que foi o lançamento do álbum 'Anti'. Além da falha no Twitter, o nome da artista ficou entre os assuntos mais comentados desta segunda-feira (13/2), ao lado da palavra 'grávida'.

O ROSTINHO DE QUEM QUEBROU O TWITTER pic.twitter.com/LbqysqYbsi %u2014 lesti (@herbertricc) February 13, 2023







