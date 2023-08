677

Pôster do filme de Taylor Swift da 'The Eras Tour' Reprodução/Twitter Uma turnê grandiosa como a “The Eras Tour”, de Taylor Swift, não poderia ficar só na memória da artista e dos milhares de fãs que estão e ainda vão presenciar o espetáculo ao redor do mundo. Por isso, a cantora anunciou o “The Concert Event of Our Era", o filme dos shows, que será exibido nos cinemas dia 13 de outubro, com 2h45 de duração. Uma turnê grandiosa como a “The Eras Tour”, de Taylor Swift, não poderia ficar só na memória da artista e dos milhares de fãs que estão e ainda vão presenciar o espetáculo ao redor do mundo. Por isso, a cantora anunciou o “The Concert Event of Our Era", o filme dos shows, que será exibido nos cinemas dia 13 de outubro, com 2h45 de duração.









“Figurinos Eras, pulseiras da amizade, incentivo ao canto e à dança! 1, 2, 3 LGB*!!! (iykyk**)”, completou. (*‘let’s go b*tch’ - vamos v*dia, um grito dos fãs durante a música ‘Delicate’ que virou tradição nos shows). (**if you know, you know, que significa ‘se você sabe, você sabe).

Com a mensagem, ela também publicou um trailer do show que mostra todas suas “eras” divididas em seus 10 álbuns de estúdio. “Bem-vindos à ‘The Eras Tour’. Essa tem sido a experiência mais extraordinária de toda minha vida”, disse ela no vídeo, quando começa a cantar o maior hit desta fase, “Cruel Summer”, do disco “Lover”.





“Estamos prestes a começar uma aventura juntos, essa aventura tem 17 anos de música”, comenta ela em outro trecho. As imagens mostram todos os figurinos, danças e momentos do show que Taylor passa pelos seus discos: “Taylor Swift”, “Fearless”, “Speak Now”, “Red”, “1989”, “Reputation”, “Lover”, “Folklore”, “Evermore” e “Midnights”.









Taylor não informou sobre a exibição do filme em outros países. Mas, no Brasil, os fãs já estão empenhados em enviar os pedidos aos distribuidores e exibidores de cinema.