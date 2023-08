SIGA NO

677

Taylor Swift se apresentou no México na noite dessa quinta-feira (24/8) Michael Tran / AFP A cantora Taylor Swift iniciou a temporada de "The Eras Tour" pela América Latina nesta quinta-feira (24/8), com um show na Cidade do México. Taylor lotou o estádio Foro Sol, e mobilizou a imprensa local, que fez uma cobertura detalhada da passagem da artista pelo México.

O show começou com a projeção de um enorme relógio de "Midnights" e uma contagem regressiva. Em seguida, Taylor entrou em cena entoando a música "Miss America". Num dos pontos altos do show, o público cantou a plenos pulmões "Cruel Summer".

Taylor ficou emocionada e até arriscou algumas frases em espanhol. Vale ressaltar que a cantora manteve o repertório completo, com três horas de duração, mesmo com os rumores que ela precisaria cortar a setlist - como outros artistas fazem - devido à altitude da cidade. O ar rarefeito poderia causar o aumento na frequência respiratória e acelera os batimentos cardíacos, interferindo na capacidade física.

Em novembro, Taylor se apresenta na Argentina, antes de chegar ao Brasil. Os shows em solo brasileiro estão marcados para os dias 18 e 19 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

O primeiro show da loirinha na América Latina emocionou os fãs latinos, que comemoraram nas redes sociais. Confira as reações:

MÃE! Taylor Swift dizendo "Te Amo" para o público mexicano no primeiro show da "The Eras Tour" em terras latinas. %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFD %u2764#MexicoCityTSTheErasTour pic.twitter.com/hGF8hgeXvA — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) August 25, 2023

DE ARREPIAR!



O público do Foro Sol simplesmente ESGOELANDO a música "...Ready For It?". #MexicoCityTSTheErasTourpic.twitter.com/QrwzPFv6Vm — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) August 25, 2023

a gente gritando aqui %u201CTAYLOR EU TE AMO%u201D e ela logo em seguida falando em português %u201Ceu te amo%u201D todo mundo indo de arrasta pra cima pic.twitter.com/S8OT2u7Q8q — alex %uD83D%uDDFD %u2022 in 1989 (@msidnights) August 25, 2023

EU QUERO SÓ VER OQ ELA VAI DIZER AQUI



%u201CVocês me infernizaram tanto pra vir que eu tô aqui! Amo vocês%u201D %u23AF Taylor Swift no discurso em seu show no Brasil. https://t.co/PwOZwiFAOM — Igor Rogh (@igorogh) August 25, 2023

Mesmo com a altitude do México a Taylor Swift não reduziu o show como outros artistas costumam fazer. Esta fazendo o show completo e levando a experiência inteira da #TheErasTour pros latinos. %uD83D%uDC9B — felipe (@stateoffelipe) August 25, 2023