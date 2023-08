O MTV Video Music Awards (VMA) divulgou, nesta terça-feira (8/8), a lista de indicados à premiação. Taylor Swift lidera a lista e aparece em oito categorias, incluindo a principal, de “Artista do Ano”. A cerimônia está marcada para 12 de setembro.

Outro destaque é Anitta nos nomeados para "Melhor Videoclipe Latino", com "Funk Rave". Vale ressaltar que em 2022, ela se tornou a primeira artista brasileira a ganhar um prêmio no VMAs com "Envolver" , na mesma categoria.