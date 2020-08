MTV realiza o VMA com shows sem aglomeração

Com nove indicações, inclusive a Melhor Performance da Quarentena, Lady Gaga fará dueto com Ariana Grande no single Rain on me. Ela não se apresentava na premiação desde 2013 (foto: France Presse)

A edição 2020 do MTV Video Music Awards (VMA), que será realizada neste domingo (30), em Nova York, é a primeira premiação ao vivo desde o início da pandemia do novo coronavírus. Adequando-se ao momento atual, a cerimônia terá rigorosos protocolos de segurança e contará com categorias inéditas, como Melhor Performance da Quarentena.





Tradicionalmente realizado no Barclays Center, o evento chegou a receber a aprovação do governador de Nova York, Andrew Cuomo, para ocorrer normalmente, desde que implementasse medidas de prevenção contra a COVID-19.





A MTV dos Estados Unidos, no entanto, desistiu de realizar apresentações num local fechado. Assim, o VMA 2020 assume um formato diferente, com apresentações musicais em palcos ao ar livre, montados em diferentes bairros da cidade. Por causa da pandemia, essas performances terão plateias limitadas e, em alguns casos, nenhuma plateia.





Sem desfile de celebridades da música pelo tapete vermelho, o pré-show será composto por uma série de entrevistas pré-gravadas com os indicados da noite. As apresentadoras Nessa Diab e Jamila Mustafa irão comandar esse segmento do programa, que terá performances musicais de Chloe x Halle, Jack Harlow, Lewis Capaldi, Tate McRae e Machine Gun Kelly com Travis Barker e Blackbear.

Os sul-coreanos do BTS farão sua estreia no Video Music Awards, com uma performance de Dynamite (foto: Frederic J. BROWN)



VOTAÇÃO

A cerimônia, apresentada pela atriz Keke Palmer, será centrada na entrega dos prêmios - votados anteriormente pela internet - e em performances também pré-gravadas. Segundo o site Hits Daily Double (HDD), as performances foram gravadas tanto em Nova York como em Los Angeles e, no caso do grupo BTS, na Coreia do Sul.





O grupo de k-pop, inclusive, fará sua estreia no evento apresentando o single Dynamite. Miley Cyrus, que foi a apresentadora da cerimônia em 2015, cantará Midnight sky. Pela primeira vez desde 2013, Lady Gaga vai se apresentar no VMA. Ao lado de Ariana Grande, ela interpretará o single Rain on me, de seu álbum mais recente, Chromatica (2020).





Doja Cat, The Weeknd, Maluma, DaBaby e a boy band latina CNCO também se apresentarão, bem como o Black Eyed Peas. J Balvin e Roddy Ricch foram inicialmente confirmados como atrações, mas desistiram do show.





O VMA deverá homenagear médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde que atuam no combate ao novo coronavírus.

A rapper Megan Thee Stallion é uma das seis concorrentes na categoria Artista do Ano (foto: Carmen Mandato/AFP )



INDICADOS

A lista de indicados aos prêmios foi anunciada no último dia 30 de julho. Lady Gaga e Ariana Grande lideram, concorrendo em nove categorias cada uma - incluindo indicações conjuntas pelo clipe de Rain on me. Em seguida, estão Billie Eilish e The Weeknd, indicados a seis prêmios cada um.





Na categoria Melhor Novo Artista, concorrem Doja Cat, Jack Harlow, Lewis Capaldi, Roddy Ricch, Tate McRae e Youngblud.





Levando em conta o contexto atual, a MTV lançou duas categorias: Melhor clipe caseiro e Melhor Performance da Quarentena.





Na primeira, concorrem 5 Seconds of Summer, Ariana Grande e Justin Bieber, Blink-182, Drake e Twenty One Pilots. Na segunda, estão Chloe & Halle, CNCO, DJ D-Nice, John Legend, Lady Gaga e Post Malone.





A categoria principal de Clipe do Ano é disputada por Billie Eilish, Eminem e Juice WRLD, Future e Drake, Lady Gaga e Ariana Grande, Taylor Swift e The Weeknd.





Os cantores britânicos Harry Styles e Dua Lipa recusaram o convite do VMA para se apresentarem na cerimônia, segundo o HDD. Os dois estavam de fora das categorias principais, até a MTV criar a competição de Música do Verão, que abriu votação na última quarta feira (26).





A nova categoria é composta por 16 concorrentes, incluindo os dois artistas, que aparecem com Watermelon sugar e Break my hear', respectivamente. Também concorrem canções lançadas recentemente, como WAP, de Cardi B e Magan Thee Stallion, e How you like that, do grupo de k-pop Blackpink.

Billie Eilish tem seis indicações, incluindo Clipe do Ano, por Everything I wanted (foto: Scott DUDELSON/AFP)



Festa do clipe

Confira as principais indicações ao Video Music Awards 2020

» CLIPE DO ANO

•Billie Eilish – Everything I wanted

•Eminem ft. Juice WRLD – Godzilla

•Future ft. Drake – Life is good

•Lady Gaga e Ariana Grande – Rain on me

•Taylor Swift – The man

•The Weeknd – Blinding lights

» ARTISTA DO ANO

•DaBaby

•Justin Bieber

•Lady Gaga

•Megan Thee Stallion

•Post Malone

•The Weeknd

» MÚSICA DO ANO

•Billie Eilish – Everything I wanted

•Doja Cat – Say so

•Lady Gaga e Ariana Grande – Rain on me

•Megan Thee Stallion – Savage

•Post Malone – Circles

•Roddy Ricch – The box

» MELHOR COLABORAÇÃO

•Ariana Grande & Justin Bieber –

Stuck with U

•Black Eyed Peas ft. J Balvin – RITMO (Bad boys for life)

•Ed Sheeran ft. Khalid – Beautiful people

•Future ft. Drake – Life is good

•Karol G ft. Nicki Minaj – Tusa

•Lady Gaga e Ariana Grande – Rain on me

» MELHOR NOVO ARTISTA

•Doja Cat

•Jack Harlow

•Lewis Capaldi

•Roddy Ricch

•Tate McRae

•Yungblud

» MELHOR VÍDEO DE POP

•BTS – On

•Halsey – You should be sad

•Jonas Brothers – What a man gotta do

•Justin Bieber ft. Quavo – Intentions

•Lady Gaga e Ariana Grande – Rain on me

•Taylor Swift – Lover

» MELHOR VÍDEO DE HIP-HOP

•DaBaby – Bop

•Eminem ft. Juice WRLD – Godzilla

•Future ft. Drake – Life is good

•Megan Thee Stallion – Savage

•Roddy Ricch – The box

•Travis Scott – Highest in the room

» MELHOR VÍDEO DE ROCK

•Blink-182 – Happy days

•Coldplay – Orphans

•Evanescence – Wasted on you

•Fall Out Boy ft. Wyclef Jean – Dear future self (Hands up)

•Green Day – Oh yeah!

•The Killers – Caution

» MELHOR VÍDEO DE MÚSICA ALTERNATIVA

•The 1975 – If you're too shy (Let me know)

•All Time Low – Some kind of disaster

•Finneas – Let’s fall in love for the night

•Lana Del Rey – Doin’ time

•Machine Gun Kelly – Bloody valentine

•Twenty One Pilots – Level of concern

» MELHOR VÍDEO DE MÚSICA LATINA

•Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin – China

•Bad Bunny – Yo perreo sola

•Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul – Mamacita

•J Balvin – Amarillo

•Karol G ft. Nicki Minaj – Tusa

•Maluma ft. J Balvin – Que? pena

» MELHOR VÍDEO DE R&B

•Alicia Keys – Underdog

•Chloe x Halle – Do It

•H.E.R. ft. YG – Slide

•Khalid ft. Summer Walker – Eleven

•Lizzo – Cuz I love you

•The Weeknd – Blinding lights

» MELHOR VÍDEO DE K-POP

•(G)I-DLE – Oh my god

•BTS – On

•EXO – Obsession

•Monsta X – Someone's someone

•Tomorrow X Together – 9 and three quarters (Run away)

•Red Velvet – Psycho





» MELHOR CLIPE CASEIRO

•5 Seconds of Summer – Wildflower

•Ariana Grande e Justin Bieber –

Stuck with U

•Blink-182 – Happy days

•Drake – Toosie slide

•John Legend – Bigger love

•Twenty One Pilots – Level of concern

» MELHOR PERFORMANCE DA QUARENTENA

•Chloe & Halle – Do it no MTV’s Prom-athon

•CNCO – Unplugged At Home

•DJ D-Nice – Club MTV presents #DanceTogether

•John Legend – #togetherathome Concert Series

•Lady Gaga – Smile no One World: Together At Home

•Post Malone – Nirvana Tribute

» MELHOR COREOGRAFIA

•BTS – On – Coreografia por Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun

•CNCO & Natti Natasha – Honey boo – Coreografia por Kyle Hanagami

•DaBaby – Bop – Coreografia por Dani Leigh and Cherry

•Dua Lipa – Physical – Coreografia por Charm La'Donna

•Lady Gaga e Ariana Grande – Rain on me – Coreografia por Richy Jackson

•Normani – Motivation – Coreografia por Sean Bankhead





VMA

Edição 2020 da premiação da MTV

Neste domingo (30), a partir das 21h, na MTV Brasil