A cantora Taylor Swift não dá ponto sem nó! O último show da "The Eras Tour" nos Estados Unidos, nessa quarta-feira (9/8), foi marcado pelo anúncio do lançamento da regravação de "1989 (Taylor's Version)", seu quinto álbum de estúdio. O disco que conta com grandes hits, como "Shake it Off" e "Blank Space", chegará em todas as plataformas digitais no dia 27 de outubro, com 21 músicas e cinco delas inéditas.





Ela ainda ressaltou que o disco terá cinco canções “From The Vault”, que significa "diretamente do cofre", que Taylor usa para identificar as músicas inéditas que estavam guardadas. “Para ser totalmente honesta, esta é a minha regravação FAVORITA, porque as 5 faixas From The Vault são tão insanas. Eu não posso acreditar que elas um dia foram deixadas para trás. Mas não por muito tempo!", completou ela.









Fãs da cantora já estavam aguardando o anúncio da regravação, já que Swift gosta de escolher datas com um significado por trás. Ela anunciou a versão do álbum no dia 8/9 (em formato americano, com mês e data na sequência), quando o lançamento original de “1989” completou 8 anos, 9 meses e 13 dias (número da sorte da cantora).

Além disso,Taylor canta duas músicas surpresas aleatórias de sua discografia que não estão fixas no setlist oficial nos shows da “The Eras Tour”. Do “1989”, faltava apenas uma para completar a performance no palco de todas as faixas: “New Romantics”. Foi a canção apresentada logo após o anúncio da regravação. Confira:





Vídeo longo de Taylor cantando "New Years Day". #LATSTheErasTour



Por que Taylor Swift está regravando a discografia?

A cantora iniciou a carreira na música muito jovem e, aos 13 anos, assinou um contrato com a Big Machine Records. Na gravadora, entre 2006 e 2017, ela lançou seis álbuns: “Taylor Swift” (2006), “Fearless” (2008), “Speak Now” (2010), “Red” (2012), “1989” (2014) e “Reputation” (2017).

No final do contrato, a gravadora ofereceu ao empresário Scooter Braun, conhecido por agenciar a carreira de Justin Bieber e Ariana Grande, a possibilidade de comprar os masters das músicas de Taylor.

O resultado desagradou a artista e, por isso, ela decidiu regravar os álbuns com sua própria versão para que pudesse ter o direito de seu trabalho e, com a ajuda dos fãs, “boicotar” os responsáveis por negarem a venda à ela. Em uma entrevista ao programa Late Night com Seth Meyers, a cantora explicou a situação.





“Eu sempre quis ser dona das minhas músicas desde que comecei a criá-las. Vocês provavelmente não sabem disso, mas a maioria dos seus artistas preferidos não são donos do próprio trabalho”, disse.





“Uma coisa aconteceu há alguns anos, quando eu deixei bem claro que queria comprar as minhas músicas. Esta oportunidade não foi dada a mim e foi vendida para outra pessoa. Então pensei que como fui eu quem fez essas músicas primeiro, poderia fazer novamente. Quando algo diz em parênteses (Taylor’s Version) próximo, significa que eu sou a dona e é emocionante”, comemorou.