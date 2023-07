SIGA NO

A popularidade da "The Eras Tour" de Swift impulsionou seu catálogo de discos Reprodução/Instagram Taylor Swift continua a dominar a indústria da música com o lançamento de "Speak Now (Taylor's Version)", o terceiro de sua série de álbuns regravados.

O disco recriando o sucesso de 2010 atingiu o topo das paradas , tornando-se o maior lançamento do ano com impressionantes 716.000 vendas nos Estados Unidos. Com isso, Taylor alcançou seu 12º álbum número 1, superando Barbra Streisand como a mulher com mais álbuns no topo da lista, ao lado de Drake, Jay-Z e os Beatles.

A popularidade da "The Eras Tour" de Swift impulsionou seu catálogo, resultando em três outros álbuns - "Midnights", "Lover" e "Folklore" - ocupando posições no Top 10 da parada de álbuns da Billboard 200. Essa conquista a coloca como o primeiro artista vivo a alcançar esse feito desde Herb Alpert em 1966.

O projeto de regravar seus álbuns anteriores começou como uma tentativa de recuperar o controle de seu trabalho após a venda de sua antiga gravadora sem seu consentimento. A nova versão de "Speak Now" teve uma estreia ainda maior do que suas regravações anteriores de "Red" e "Fearless".

As 716.000 vendas "equivalentes" incluem 269 milhões de streams e 507.000 cópias vendidas como um pacote completo, além de 268.500 cópias em vinil, marcando a segunda maior semana de vendas de vinil desde 1991, atrás apenas de outro álbum de Swift.

Essa continua sendo uma fase altamente produtiva para Taylor, com seis álbuns de estúdio lançados em apenas três anos, e ela é a única artista a alcançar o topo das paradas com novos álbuns em cada um dos últimos cinco anos.