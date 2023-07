Taylor Swift regrava músicas antigas e domina Spotify

677

Taylor Swift lançou a sua versão do 'Speak Now', seu terceiro álbum de estúdio (foto: Divulgação)

Com seu projeto de regravar músicas de álbuns antigos, a cantora americana Taylor Swift dominou a lista de mais ouvidas do Spotify neste final de semana.

A diva pop alcançou o top 10 da plataforma com as novas versões de "Back to December", "Enchanted" e "Mine", todas do disco "Speak Now", originalmente de 2010, que foi relançado na última sexta

Também estão entre as mais escutadas "I Can See You" e "Cruel Summer", que foram lançadas mais recentemente. As informações são do jornal O Globo.

Por que Taylor está regravando os álbuns?

A cantora está regravando diversos álbuns antigos num projeto de se tornar dona de sua própria marca, depois de brigas com sua antiga gravadora, a Big Machine, que detinha os direitos sobre as canções, e o empresário Scooter Braun.

Quando assinou com a nova Republic Records, a cantora anunciou em 2019 que faria novas gravações dos discos que a catapultaram à fama. Por isso todas as músicas vêm com o complemento "Taylor's Version", ou a versão de Taylor, entre parênteses.

A americana tem causado furor com a turnê The Eras Tour, com que virá ao Brasil para seis shows em novembro.