'Speak now': versão de Taylor Swift chega aos streamings com seis inéditas

677

Após 13 anos do seu lançamento original, a nova versão do álbum ‘Speak now’ chegou às plataformas de streaming nesta sexta-feira (7/7). Esse é o terceiro trabalho relançado pela cantora, que pretende regravar seus primeiros seis álbuns por uma disputa de direitos autorais.



Antes de ‘Speak now’, Taylor lançou as regravações de "Fearless" e "Red", em 2021. A artista ainda deve lançar as regravações de "1989", "Reputation" e do autointitulado "Taylor Swift".

Ao anunciar que ‘Speak now (Taylor’s version)’ já estava disponível, a cantora lembrou aos swifties que tinha apenas 19 anos quando lançou a versão original e que muita coisa aconteceu desde então. "Está aqui. É seu, é meu, é nosso. É um álbum que escrevi sozinha sobre os caprichos, fantasias, mágoas, dramas e tragédias que vivi quando jovem entre 18 e 20 anos”, contou.

Ela ainda contou que, na época, teve que retirar algumas canções, mas que, agora, os fãs poderão ouvir os trabalhos guardados. “Lembro-me de fazer tracklist após tracklist, obcecada pela maneira certa de contar a história. Tive que ser implacável com minhas escolhas e deixei para trás algumas canções das quais ainda tenho orgulho infalível. Portanto, você tem 6 faixas do From The Vault! Gravei este álbum quando tinha 32 anos (e ainda estou crescendo, agora) e as memórias que ele trouxe me encheram de nostalgia e apreço. Pela vida, por vocês, pelo fato de poder recuperar meu trabalho. Obrigado um milhão de vezes", disse.

Além dos sucessos ‘Back to december’, ‘Mine’ e ‘Mean’, a regravação conta com outras seis músicas inéditas, incluindo ‘Electric touch’, em parceria com o grupo. Fall out boy e ‘Castles crumbling’, um feat com Hayley Williams, vocalista da banda Paramore e amiga pessoal de Taylor.



Quando contou aos fãs que regravaria o álbum, Taylor definiu ‘Speak now’ como o retrato de seu crescimento pessoal. “Eu amo este álbum porque ele conta a história de crescer, se debater, voar e cair… E viver para falar sobre isso”, definiu.

Internet aclama Taylor

Taylor Swift disse que 'Speak now' fala sobre crescer (foto: Divulgação)

O novo trabalho foi bem recebido nas redes sociais, que ressaltam o amadurecimento na voz de Taylor e a melhora nos arranjos das músicas. Tanto que, dos 30 assuntos em alta no Twitter na manhã de hoje, 11 estão relacionados a ‘Sepak now’.

Das 22 faixas, os fãs já escolheram as favoritas: ‘Better than revenge’, ‘Back to december’, ‘Enchanted’, ’The story of us’, ‘Sparks fly’, ‘Never grow up’, ‘Dear John’, ‘I can see you’ e ‘Last kiss’. Além de muitos elogios, as redes sociais fazem piada com John Mayer, ex-namorado de Taylor e principal “alvo” das letras da época.

Os swifties também comentam que o ‘Spotify’ não alterou a letra da música ‘Better than revenge’. Na versão original, Taylor usava um termo machista para descrever uma mulher e alterou o trecho na regravação.



Veja alguns comentários:

A VOZ DELA NO COMEÇO DE ENCHANTED O QUE FOI AQUILO???acho que essa, pra mim, foi a que eu mais senti diferença%u2026 mas a orquestra e a segunda voz encaixando com a dela deu um PUMP IT enorme e a qualidade aumentou de forma extrema



A BRIDGE DESSA SEMPRE VAI ME FAZER SOFRER pic.twitter.com/Jt5QeokRJM %u2014 alex %uD83E%uDE95%u2022 the eras 19/11 (@msidnights) July 7, 2023

long live, back to december e enchanted sempre vão ser 1 no meu coração pic.twitter.com/d3AqMfsrXI %u2014 %uD83C%uDF39 (@lvlsooyatrk) July 7, 2023

Até o Spotify tá em negação com a mudança de letra em better than revenge TAYLOR VC ME PAGA pic.twitter.com/W2BwfnlYSj %u2014 %uD83C%uDF1Cna (@luxurylua) July 7, 2023

FINALMENTE A MAIOR POP ROCK DA HISTÓRIA TEM SUA TAYLOR'S VERSION ESCUTEM THE STORY OF US PELO AMOR pic.twitter.com/vScUBoBCr5 %u2014 isa | the eras sp (@taymaliks) July 7, 2023

THE STORY OF US EU TE PEDI UMA JANTA TAYLOR E VOCÊ ME DESTE UM BANQUETE pic.twitter.com/QRxZ0hYq7h %u2014 bru, SPEAK NOW TV (@tayxpink) July 7, 2023

john mayer calando-se para sempre a partir de hoje pic.twitter.com/oBoVYub5CB %u2014 marquinhes (@dirtyrings) July 7, 2023