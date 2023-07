Taylor Swift atualiza letra problemática na regravação do 'Speak Now'

677

Taylor Swift lança o 'Speak Now (Taylor's Version)' nesta sexta-feira (7/7) (foto: Reprodução/Instagram) A regravação do terceiro álbum de estúdio de Taylor Swift, o “Speak Now (Taylor’s Version)” será lançada nesta sexta-feira (7/7). O disco originalmente estreou em 2010 e a letra da música “Better than revenge” envelheceu de forma problemática e, por isso, a artista decidiu mudar de sua nova versão.









Agora, o encarte do álbum já está circulando nas redes sociais e os fãs perceberam que a letra foi alterada para: “He was a moth to the flame, she was holding the matches (Ele era uma mariposa para a chama, ela estava segurando os fósforos)”.

Fãs da cantora apontam que a música foi feita para Joe Jonas, que terminou o namoro com ela por telefone para ficar com a atriz Camilla Belle.





Vale ressaltar que Taylor também alterou a letra da música “Picture To Burn”, do primeiro álbum de estúdio, lançado em 2006. Antes, ela cantava “Go and tell your friends that I'm obsessive and crazy, that's fine; I'll tell mine you're gay (Vá e diga a seus amigos que sou obsessiva e louca, tudo bem eu vou dizer ao meu que você é gay”. Agora, a nova versão é: “That's fine, you won't mind if I say and by the way (Tudo bem, você não vai se importar se eu disser, e a propósito)”.

Regravações

Taylor segue na “missão” de regravar seus álbuns mais antigos para deter os direitos sobre suas obras, em embate com a gravadora que as comprou. Após o “Red” e o “Fearless”, como “Taylor’s Version”, chegou a hora do “Speak Now” nesta sexta-feira (7/7).

A cantora iniciou a carreira na música muito jovem e, aos 13 anos, assinou um contrato com a Big Machine Records. Na gravadora, entre 2006 e 2017, ela lançou seis álbuns: “Taylor Swift” (2006), “Fearless” (2008), “Speak Now” (2010), “Red” (2012), “1989” (2014) e “Reputation” (2017).





No final do contrato, a gravadora ofereceu à Taylor a possibilidade de comprar os masters de suas músicas para ter controle sobre seu próprio trabalho. Apesar disso, a mesma proposta foi feita ao empresário Scooter Braun, conhecido por agenciar a carreira de Justin Bieber e Ariana Grande. O resultado desagradou a artista, já que foi ele quem adquiriu os direitos das canções e gerou toda polêmica.





Por isso, a artista decidiu regravar os álbuns com sua própria versão para que pudesse ter o direito de seu trabalho e, com a ajuda dos fãs, “boicotar” os responsáveis por negarem a venda à ela. Em uma entrevista ao programa Late Night com Seth Meyers, a cantora explicou a situação.





“Eu sempre quis ser dona das minhas músicas desde que comecei a criá-las. Vocês provavelmente não sabem disso, mas a maioria dos seus artistas preferidos não são donos do próprio trabalho”, disse.





“Uma coisa aconteceu há alguns anos, quando eu deixei bem claro que queria comprar as minhas músicas. Esta oportunidade não foi dada a mim e foi vendida para outra pessoa. Então pensei que como fui eu quem fez essas músicas primeiro, poderia fazer novamente. Quando algo diz em parênteses (Taylor’s Version) próximo, significa que eu sou a dona e é emocionante”, comemorou.