Taylor Swift divulga regravação de grande sucesso em trailer da Prime Video

Prestes a lançar a regravação do álbum ‘Speak now’, na sexta-feira (7/7), Taylor Swift compartilhou um trecho da sua versão ‘Back to december’, música que faz parte de seu novo trabalho. Na postagem, feita na noite desta quinta-feira (29/6), a canção é trilha sonora do trailer da segunda temporada da série ‘The summer I turned pretty’, do Prime Video.

'Speak now (Taylor's version)' será lançado dia 7 de julho nas plataformas digitais e em formato físico (foto: VALERIE MACON / AFP)



“Crying (Taylor’s version)”, escreveu a loirinha na legenda do filme. Essa não é a primeira vez que Swift faz um lançamento em um trailer da série baseada nos livros de Jeny Han. Em 2022, ela relançou ‘This love (Taylor’s version)’, originalmente de seu álbum ‘1989’ de 2014, no trailer da primeira temporada de ‘The summer I turned pretty’.

Vale lembrar também que, no primeiro teaser dessa nova leva de episódios, a loirinha apareceu com a música ‘August’, que também aparece no vídeo divulgado ontem. Por conta do trailer publicado no começo do mês, ‘August’, voltou ao ranking de mais ouvidas da Hot rock & alternative songs da Billboard em 17º lugar.

Ainda não se sabe se ‘Back to december (Taylor's version)’ terá um lançamento antecipado por conta da divulgação da série, mas pode ser lançado mais cedo para capitalizar o novo trailer. ‘Speak now’ é o terceiro álbum da carreira de Taylor Swift que será regravado. Ela resolveu fazer o relançamento após ter tido a proposta de controlar o trabalho de seus primeiros álbuns. Os direitos sobre as músicas foram vendidos para Scooter Braun, empresário com quem a cantora já tinha richas.

A segunda temporada de ‘The summer I turned pretty’ chega ao Prime Video em 14 de julho. A série conta a história de Isabel “Belly” Conklin (Lola Tung), uma adolescente que acaba em um triângulo amoroso entre dois irmãos: seu melhor amigo Jeremiah (Gavin Casalegno) e seu irmão mais velho Conrad (Christopher Briney). A nova temporada mostra os irmãos lutando contra a perda de sua mãe e, possivelmente, perdendo sua casa de infância.