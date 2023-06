Brasileira cai em golpe de ingresso falso para show de Taylor Swift

677

A jovem registrou um boletim de ocorrência na quinta-feira (29) (foto: Reprodução / Instagram)



A jovem alagoana Mariana Miranda, 23 anos, tornou-se um fenômeno na internet após compartilhar um vídeo no TikTok sobre sua trágica experiência de cair em um golpe ao tentar comprar ingressos para a The Eras Tour da estrela pop Taylor Swift no Brasil. A perda financeira foi de R$ 337,50.





Leia: Taylor Swift chega em novembro, mas a 'confusão tour' já estreou no Brasil O que inicialmente seria a realização de um sonho acabou virando um pesadelo para Mariana. Em sua publicação no TikTok, ela detalhou o ocorrido. A transação foi realizada em 16 de junho em um site que se apresentava como oficial. No entanto, só após realizar a compra é que Mariana percebeu o erro. Ela registrou um boletim de ocorrência na quinta-feira (29).

Segundo Mariana, o site fraudulento foi removido após seu vídeo no TikTok ganhar destaque. Ao perceber que havia sido vítima de um golpe, Mariana seguiu o procedimento de Mecanismo Especial de Devolução (MED), uma orientação do Banco Central para facilitar as devoluções em caso de fraudes pelo Pix.

A venda de ingressos para a The Eras Tour de Taylor Swift no Brasil iniciou em 12 de junho. O show em São Paulo gerou uma fila virtual de compra de ingressos com mais de 1,6 milhão de usuários. Centenas de fãs também formaram fila em frente ao Allianz Parque, na Zona Oeste de São Paulo, para adquirir ingressos. Após o golpe, Mariana ainda tentou comprar um dos ingressos disputados para o show de Taylor Swift, mas sem sucesso.