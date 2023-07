Fã realiza sonho de ir em show de Taylor Swift nos últimos dias de vida

677

Holy, fã de Taylor Swift, morreu dias após realizar o sonho de assistir o show da artista (foto: Reprodução/TikTok/SUZANNE CORDEIRO / AFP) Durante a turnê de Taylor Swift nos Estados Unidos, a “The Eras Tour”, uma fã da cantora realizou seu sonho de ir ao show em seus últimos dias de vida. A amiga, Bianca Clark, compartilhou o vídeo de Holy emocionada vendo a artista aparecer no palco durante a abertura e cantando “Miss Americana & The Heartbreak Prince”. O momento emocionou várias pessoas nas redes sociais e atingiu 8,6 milhões de visualizações no TikTok.









“Segunda-feira de manhã, minha melhor amiga foi para o céu. Ela entrava e saía do hospital há anos, mas especialmente nos últimos meses. A única coisa que ela disse a todos os médicos foi que ela iria ver Taylor Swift, mesmo que tivesse que dirigir direto do hospital. Eles a liberaram com 24 horas de antecedência para que ela pudesse ir ao show da noite 2 da ATL. Obrigado por trazer tanta felicidade à nossa garota. Esta foi a primeira vez em anos que vimos seu rosto cheio de tanta alegria e ela foi a rainha da dança que estava acostumada a ser”, escreveu Bianca Clark na legenda.

@biancaclark98 Monday morning my best friend went to Heaven. She'd been in and out of the hospital for years but especially over the last few months. The one thing she told all of her doctors was that she WILL be going to see Taylor Swift even if she has to drive straight from the hospital. The released her 24 hours in advance for her to be able to go to the ATL night 2 show. Thank you @Taylor Swift for bring our girl so much happiness. This was the first time in years we saw her face filled with so much joy and her be the dancing queen she always was.





Logo que o vídeo viralizou, Bianca voltou para explicar a condição de Holy e seu amor pela cantora. “Não há uma música da Taylor que ela não saiba a letra, um especial na tv que ela não tenha visto, uma teoria da conspiração que ela não tenha lido”, ressaltou.





Nos comentários, vários fãs da artista têm ajudado a marcar sua conta no Instagram para que a história chegue nela. O próximo show da turnê é nesta sexta-feira (7/7), em Kansas City, Missouri, nos Estados Unidos.