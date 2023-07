Veja 13 curiosidades sobre o 'Speak Now', de Taylor Swift

677

Taylor Swift regravou o álbum 'Speak Now (Taylor's Version)' e lançou nesta sexta-feira (7/7) (foto: Divulgação) A cantora Taylor Swift lançou, nesta sexta-feira (7/7), a regravação de seu terceiro álbum de estúdio, o “Speak Now (Taylor’s Version)”. Originalmente, ele foi lançado em outubro de 2010 e nele estão implícitos vários easter eggs sobre os ex-relacionamentos que a artista passou na época de seus 18/ 19 anos. Conheça 13 curiosidades sobre o disco!

1. Nome do álbum

2. Grammy

O álbum rendeu para Taylor Swift três Grammys na 54ª edição da premiação. A música “Mean” venceu duas categorias: "Melhor Música Country" e "Melhor Performance Country Solo". Enquanto o próprio disco ganhou como “Melhor Álbum Country”.





3. Composição

Em todos seus 10 álbuns, Taylor Swift compôs as músicas. Mas ela sempre teve ajuda de algum co-escritor. Enquanto o “Speak Now” é o único disco 100% escrito pela cantora.





Por esse fato o disco quebrou a tendência que Taylor tinha de escrever músicas com sua antiga parceira de composição: Liz Rose. Apesar dela ainda ter Nathan Chapman como companheiro de produção. Na época, a cantora disse que não foi planejado, apenas aconteceu.





Além disso, em seus dois primeiros discos, Taylor foi tão bem reconhecida por sua escrita que parte da mídia passou a acreditar que alguém escrevia por ela, num sistema conhecido como “ghostwriter”.





4. 40 músicas

O álbum foi lançado com 14 músicas e a versão Deluxe com 17. Mas Taylor contou em entrevista à Ellen Degeneres que escreveu cerca de 40 canções para o disco.





Agora, com a “Taylor’s Version”, a artista lançou ainda seis músicas inéditas. São elas: Eletric Touch (feat. Fall Out Boy) (From The Vault), When Emma Falls In Love (From The Vault), I Can See You (From The Vault), Castles Crumbling (feat. Hayley Williams) (From The Vault), Foolish One (From The Vault) e Timeless (From The Vault).





A expressão "From The Vault" significa "diretamente do cofre", que Taylor usa para identificar as músicas inéditas que estavam guardadas.





5. Cor roxa

O álbum originalmente não seria representado pela cor roxa. O vestido da capa do álbum seria vermelho, como está na versão Deluxe. No momento da edição da capa, eles decidiram que a cor seria roxa e se tornou um “marco” para definir a era.

6. Long Live

O remix da música “Long Live”, lançado com Paula Fernandes em 2013, foi um single promocional apenas no Brasil. Foi a primeira e única colaboração da Taylor com um artista brasileiro.





Taylor, no entanto, não convidou a brasileira para participar da regravação do disco, que muitos fãs esperavam. Agora, a expectativa é que ela cante a música nos shows da turnê no Brasil e chame Paula Fernandes.





7. Término com Joe Jonas

Um dos ex-relacionamentos de Taylor Swift na época foi com o cantor Joe Jonas, quando ela tinha 18 anos. Fãs apontam que algumas músicas do álbum falam sobre essa fase. A canção “Last Kiss”, por exemplo, tem 27 segundos introdutórios antes dela começar a cantar, porque este foi justamente o tempo que ele demorou para terminar o namoro por uma ligação de telefone.

8. Indireta

Por falar em Joe Jonas, a música “Better Than Revenge”, é uma das canções dedicadas ao término com o ex-Disney. Taylor repete várias vezes o trecho: “Cause you’re so much better”. Isso porque os Jonas Brothers tem uma música chamada “Much Better”.





9. Dear John

Outro ex-namorado de Taylor Swift que a artista decidiu dedicar uma canção no álbum é John Mayer, em “Dear John”. Eles namoraram entre 2009 e 2010, quando ela tinha 19 anos e ele 32. Além da letra, a artista também colocou instrumentais que lembram as músicas feitas pelo cantor.





Vale ressaltar que em um show da “The eras tour”, Taylor pediu aos fãs para não propagarem linchamento virtual contra John Mayer e o deixarem em paz com o lançamento do álbum. "Eu tenho 33 anos, não me importo com nada do que aconteceu comigo quando eu tinha 19. Não estou relançando esse álbum para que vocês possam ir para a internet me defender contra alguém que vocês acham que eu escrevi uma música há 14 milhões de anos", disse.





10. Pedido de desculpas

A música “Back to december” é um pedido de desculpas para outro ex-namorado, Taylor Lautner . Os dois namoraram brevemente em 2009 e essa é a primeira canção que ela admitiu estar errada em um relacionamento.

11. Enchanted

A música “Enchanted” foi escrita em 45 minutos e originalmente se chamaria “Wonderstruck”. Ela, inclusive, escreveu a canção sobre quando se encontrou com Adam Young, do Owl City.





Além disso, este foi o nome de seu perfume e muitos swifties brasileiros conheceram a Taylor nessa época através do SBT em um comercial para a Jequiti.





12. Billboard

Após o lançamento do álbum, ele alcançou a primeira posição na Billboard 200, a principal parada de discos dos Estados Unidos. Além disso, todas as músicas entraram na Billboard Hot 100, o chart de singles, e se tornou o primeiro álbum feminino a atingir o marco.





13. Turnê

Por fim, se com a “The Eras Tour” Taylor tem esgotado ingressos em grandes estádios pelo mundo, todo esse sucesso começou com o “Speak Now”. A turnê do álbum foi a primeira que a artista passou a lotar arenas com 89 shows esgotados que passaram também pela Ásia, Europa e Oceania, e chegou em 10° na lista das 50 melhores turnês de 2011.





Os shows acumularam mais de US$ 123 milhões, o que se tornou a terceira turnê mais bem-sucedida da história por um artista country.