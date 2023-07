John Mayer pede gentileza e levanta suspeitas de indireta para fãs de Swift

677

Os artistas tiveram um relacionamento conturbado entre 2009 e 2010 (foto: Redes sociais/Instagram)

Horas antes de Taylor Swift liberar a nova versão do álbum ‘Speak Now’, o cantor John Mayer fez uma publicação que soou como uma indireta para os fãs da cantora. Isso porque os dois foram namorados em 2010 e tiveram um término conturbado, que foi tema para diversas músicas da cantora, com ‘Dear John’ e ‘Last kiss’.





Mesmo assim, os fãs de Taylor Swift começaram a comentar que a frase na foto era um pedido para que eles não o massacrarem nas redes sociais. Porém, o efeito foi contrário e a publicação foi tomada de comentários contra John.





“Ela tinha 19 anos”, comentou um swiftie, em referência à idade de Taylor quando os dois namoraram. Mayer tinha 32 anos na época. “Querido John, por que você não ama alguém da sua idade?”, perguntou outro perfil.





“Sua hora chegou, John” e “Espero que você tenha tido um ótimo dia John Clayton Mayer” foram outros dois comentários. “Você praticamente pediu xingamentos”, disse outro.

Pedido de Taylor

Durante um show no final de junho, Taylor Swift pediu aos fãs para não propagarem linchamento virtual contra John Mayer e o deixarem em paz. "Eu tenho 33 anos, não me importo com nada do que aconteceu comigo quando eu tinha 19. Não estou relançando esse álbum para que vocês possam ir para a internet me defender contra alguém que vocês acham que eu escrevi uma música há 14 milhões de anos", disse Swift.





No relançamento de ‘Red’, em 2021, outro ex-namorado de Taylor, o ator Jake Gyllenhaal, foi alvo de ataques após a música ‘All too well’ voltar às paradas.