A cantora Taylor Swift desembarca em novembro no Brasil para seis shows da The Eras Tour, marcados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Rumores de que a Arena MRV estaria negociando mais apresentações da artista em Belo Horizonte circularam nas redes sociais nas últimas semanas. De acordo com o CEO da Live Park, Rogerio Dezembro, “existiu a consulta da nossa parte”.

Taylor Swift virá com a The Eras Tour para o Brasil em novembro





No entanto, por conflito de agenda a possibilidade foi descartada. “Informamos à Arena MRV, mas não chegamos nem a levar uma proposta, porque foi uma consulta preliminar para saber se haveria disponibilidade de agenda. Infelizmente, como não existia, a discussão não foi adiante”, lamenta. “Mas estamos o tempo todo de olho no mercado para ver as oportunidades que podemos levar para a Arena”, acrescenta.