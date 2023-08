677

Taylor Swift faz história no Spotify Michael Tran / AFP Taylor Swift conquistou (mais) um feito histórico no mundo da música. Em um anúncio nesta terça-feira (29/8), o Spotify revelou que a cantora se tornou a primeira artista feminina a alcançar a marca de 100 milhões de ouvintes mensais.

A plataforma de streaming exaltou a conquista da artista nas redes sociais. "Isso é coisa de rainha! Neste dia 29 de agosto, Taylor Swift se tornou a primeira artista feminina na história do Spotify a alcançar 100 milhões de ouvintes mensais", diz o texto.

No lado masculino, The Weeknd detém o recorde de mais ouvintes mensais na plataforma, com um total de 110 milhões.

Atualmente, Taylor Swift está imersa na turnê mundial "The Eras Tour", com apresentações recentes no México. Em novembro, a artista desembarca no Brasil para shows nos dias 18 e 19 de novembro no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro; e nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo.