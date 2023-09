Apesar de ter sido a grande ganhadora do Video Music Awards (VMAs 2023), levando nove estatuetas para casa, Taylor Swift chamou atenção do público ao aparentemente beber demais durante a premiação dessa terça-feira (12/9). Outra celebridade que rendeu memes para o público foi Selena Gomez, que não escondeu suas reações durante a cerimônia.

Taylor supostamente bêbada e Selena fazendo caras e bocas repercutiram mais nas redes sociais que os bencedores do VMAs Reprodução / VMAs

A morena levou um baita susto enquanto assistia à apresentação de Olívia Rodrigo, que cantava ‘Vampire’ quando os efeitos pirotécnicos pareciam sair de controle. No palco, havia explosões e faíscas. Diversos artistas, como Kelsea Ballerini e Chase Stokes reagiram ao momento, mas a expressão da dona da Rare Beauty conquistou os fãs.

Not Selena Gomez covering her ears during Olivia Rodrigo performance %uD83D%uDE2D pic.twitter.com/aeXjQ8tl2e

Com a repercussão do episódio, Selena se explicou: "Eu ouvi um barulho muito alto e acabei me assustando", comentou no Instagram. Em outro momento, ela não escondeu o descontentamento ao ouvir o nome de Chris Brown citado em uma categoria. O rapper já foi condenado por agressão contra a então namorada Rihanna.

A reação da Selena Gomez ao ver o nome de Chris Brown ser anunciado no #VMA pic.twitter.com/A3rLBTeWdB %u2014 Tracklist (@tracklist) September 13, 2023

Selena ainda viralizou ao demonstrar enorme felicidade quando a cantora SZA venceu uma categoria. Mas, logo em seguida, ela se mostrou decepcionada ao ver que a artista não estava presente para receber a estatueta.

A mudança de expressão de Selena Gomez ao descobrir que SZA ganhou um #VMA/não estava lá para aceitar.



"Onde está ela?" %uD83D%uDE02%u2764%uFE0F pic.twitter.com/qcNeADcVbX %u2014 Portal Selena Brasil (@PortalSelenaBR) September 13, 2023

Só que Selena não gostou nadinha de ter virado meme. Em um story no Instagram, ela disse que recebeu diversas críticas. “Nunca mais vou ser um meme. Prefiro ficar sentada imóvel do que ser atacada por ser quem eu sou", escreveu.

Taylor não largou o copo

Taylor Swift se destacou ao curtir a festa como ninguém. Além de sair cheia de prêmios, a loirinha foi flagrada diversas vezes bebendo – e parece que não era água. Ela virava a bebida diversas vezes e dava a vida para pegar um novo copo. Além disso, ela ria, se divertia e até quebrou um anel que vale milhares de dólares.

Animada, Taylor entregou muitas dancinhas, expressões e comemorações quando os favoritos ganhavam. E até se entregou ao funk durante a cerimônia. “Quando ela conhecer a caipirinha vai ser um perigo", declarou um fã.

gente a alma da taylor swift FOI EMBORA pic.twitter.com/7vEZVaQYsh %u2014 isa | 25.11 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@taymaliks) September 13, 2023

nós mulheres meio taylor swift q com uma dose de álcool já estão subindo pelas paredes de tesao pic.twitter.com/shk9WPq6vS %u2014 alice (@liceasz) September 13, 2023

A Taylor Swift virando um copo de bebida vazio após chegar em níveis questionáveis de álcool sou eu em qualquer festa HAHAHAHAHAHAHAA #VMAs pic.twitter.com/NHOuyGFVxh %u2014 %u2297 Askani, the Traveler (@cycswasright) September 13, 2023

Ela dando a vida pra pegar a bebida dela, Taylor cachaceira! pic.twitter.com/O4d7uex1gq %u2014 Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) September 13, 2023

look preto, make pesada, cabelo cacheado, colar de corrente, pulseira de cobra, mil memes da taylor pinguça%u2026 taylor swift eu te pedi uma refeição e você me deu um banquete pic.twitter.com/ICjDX7e7zG %u2014 bruna%uD83D%uDDFD (@wonderstsruck) September 13, 2023

nós meio taylor swift quando bebemos pic.twitter.com/Eg4nHtj6Z2 %u2014 %uD835%uDC8E%uD835%uDC86%uD835%uDC8D %uD83C%uDF42 (@folkloser) September 13, 2023