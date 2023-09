Taylor Swift anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (26/9), que o filme-concerto da “The Eras Tour” também chegará nos cinemas do mundo inteiro. No Brasil, a rede responsável por exibir o show nas telonas é a Cinemark, que confirmou a data: 3 de novembro, pouco tempo antes de a loirinha chegar ao país para seis apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro. A pré-venda dos ingressos já está disponível.