A última música dos Beatles, composta por John Lennon, será lançada no dia 2 de novembro, com direito a um clipe, que estreia no dia seguinte. A banda anunciou nesta quinta-feira (26/10) também que produziram um documentário de 12 minutos sobre o processo de criação da música. O curta será lançado no canal dos Beatles no YouTube, no dia 1º de novembro.

‘Now and then’, que também da nome ao documentário, começou a produzida por John Lennon na década de 1970 e levou mais de 40 anos para ser finalizada. A composição e os vocais são do cantor assassinado em 1980.

AFP

Chamada pela banda de “a última música dos Beatles”, a versão final da faixa foi desenvolvida pelo outros três membros do grupo: Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. A guitarra de Harrisson foi gravada em 1995, seis anos antes de seu falecimento.

Gravação secreta

‘Now and then’ foi gravada no apartamento de Lennon, em Nova York. Em 1994, 14 anos após sua morte, a viúva Yoko Ono entregou a gravação aos outros membros da banda. O trio então reformulou e completou o material, mas não conseguiu lançar a canção, pois a tecnologia disponível até então não permitiu extrair a voz de Lennon com qualidade suficiente.

O cenário mudou e agora foi possível, com a colaboração do diretor de cinema Peter Jackson, que comandou a produção da série documental "The Beatles: Get Back". O diretor da trilogia "O Senhor dos Anéis" extraiu a voz de Lennon de uma fita cassete, separando-a do piano com a ajuda da Inteligência Artificial.

"Descobrimos que a voz de John era clara como um cristal", explicou Paul McCartney. "É muito comovente e todos nós tocamos nela, é uma verdadeira gravação dos Beatles", disse o músico de 81 anos.

“Foi o mais perto que chegamos de tê-lo de volta na sala, então foi muito emocionante para todos nós”, acrescentou Starr. "Era como se John estivesse lá, você sabe. É muito distante."

A demo original também contou com a adição de gravações de guitarra elétrica e violão de George Harrison, de 1995, seis anos antes de sua morte. A música foi concluída no ano passado no Los Angeles Studios, com a bateria de Starr, e o piano e baixo de McCartney, além de vocais de ambos os Beatles.

O documentário ‘Now and then’ vai contar toda a história por trás da música, com comentários exclusivos de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e Peter Jackson. A banda ainda anunciou uma nova mixagem de "Love me do", single de estreia de banda, lançado em 1962, e o relançamento dos álbuns "The Beatles 1962-1966" (conhecido como "The Red Album") e o "The Beatles 1967-1970" ("The Blue Album").

Lançadas originalmente em 1973, as compilações que abrangem toda a carreira foram descritas pela revista Rolling Stone como "indiscutivelmente os álbuns de maiores sucessos mais influentes da história".