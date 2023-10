677

Paul McCartney se apresenta nosdias 3 e 4 de dezembro, na Arena MRV, em BH Divulgação Sucesso de vendas, o cantor inglês Paul McCartney abrirá uma data extra para sua passagem por Belo Horizonte, na Arena MRV. O ex-Beatle, que já ia se apresentar em 3 de dezembro, confirmou um show também para o dia seguinte. A venda de ingressos para sócios-torcedores do Atlético abre com exclusividade nesta segunda-feira (9/10) e para o público-geral na terça-feira (10/10). Sucesso de vendas, o cantor inglês Paul McCartney abrirá uma data extra para sua passagem por Belo Horizonte, na Arena MRV. O ex-Beatle, que já ia se apresentar em 3 de dezembro, confirmou um show também para o dia seguinte. A venda de ingressos para sócios-torcedores do Atlético abre com exclusividade nesta segunda-feira (9/10) e para o público-geral na terça-feira (10/10).









30/11 - Brasília, DF - Arena BRB Mané Garrincha

03/12 - Belo Horizonte, MG - Arena MRV - ESGOTADO

04/12 - Belo Horizonte, MG - Arena MRV ( DATA EXTRA )

) 07/12 – São Paulo, SP - Allianz Parque - ESGOTADO

09/12 - São Paulo, SP - Allianz Parque - ESGOTADO

10/12 - São Paulo, SP - Allianz Parque

13/12 - Curitiba, PR - Estádio Couto Pereira - ESGOTADO

16/12 - Rio de Janeiro, RJ – Maracanã - ESGOTADO





Ingressos em BH

A data extra em Belo Horizonte já foi adicionada ao site oficial de Paul McCartney e também no site da Eventim. Confira os valores de cada setor:





Pista Premium: R$ 990 (inteira); R$ 495 (meia-entrada);

Pista: R$ 650 (inteira); R$ 325 (meia-entrada);

Cadeira Inferior Leste: R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia-entrada);

Cadeira Inferior Oeste: R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia-entrada);

Nível Inferior Sul: R$ 600 (inteira); R$ 300 (meia-entrada);

Cadeira Superior: R$ 480 (inteira); R$ 240 (meia-entrada).

Para compras pela Internet, é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para pontos de venda e bilheterias, é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.





Parcelamento em até 10X, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.





Paul McCartney no Brasil

Um dos artistas mais respeitados e adorados no país, Paul McCartney tem uma relação forte com o Brasil – e um enorme número de fãs das mais diversas gerações. Em 2017, foi reconhecido como o artista internacional com maior número de ingressos vendidos para apresentações no país, com mais de 1,5 milhão de tickets.





Mas o grande marco do eterno Beatle aconteceu em 1990, quando se apresentou para um Maracanã lotado – e encantado – com 184 mil fãs na noite de 21 de abril, batendo na época o recorde mundial de público presente em um concerto.

Em 2023, McCartney fechará a turnê em dezembro, justamente voltando para “seu solo sagrado”, no mais icônico estádio de futebol brasileiro. Local mágico para os amantes do esporte, como o artista.





“Tenho boas notícias. Estamos voltando ao Brasil em novembro para tocar para vocês. Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito!”, ressalta ele.