677

Paul McCartney se apresentará pela terceira vez em BH Kamil Krzazynski/AFP

Nesta quinta-feira (10/8), começa a venda de ingressos para o show de Paul McCartney em sua “Got back tour”, que será realizado em 3 de dezembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Aquisições on-line podem ser feitas a partir do meio-dia de hoje no site Eventim, com taxa de conveniência de 20%. Nesta quinta-feira (10/8), começa a venda de ingressos para o show de Paul McCartney em sua “Got back tour”, que será realizado em 3 de dezembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Aquisições on-line podem ser feitas a partir do meio-dia de hoje no site Eventim, com taxa de conveniência de 20%.

A bilheteria física oficial começa a funcionar nesta quinta, às 13h. Ela fica na Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 202, Califórnia). Após as 17h, o atendimento seguirá com clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos. A partir desta sexta-feira (11/8), as entradas poderão ser adquiridas também na Loja Eventim do Shopping 5ª Avenida (Rua Alagoas, 1.314, Savassi), que funciona de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h. Não abre aos domingos e feriados.