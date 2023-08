677

Ana Cañas traz seu premiado show ao Festival Nacional da Canção, em Coqueiral Marcus Stenmeyer/divulgação

O 53º Festival Nacional da Canção (Fenac) chega à terceira etapa classificatória nesta sexta-feira (11/8) e no sábado (12/8), em Coqueiral, no Sul de Minas. Serão apresentadas vinte canções. Amanhã, a cantora Ana Cañas vai fazer o show “Ana Cañas canta Belchior”, vencedor do prêmio APCA 2022, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte. No sábado, Paulinho Pedra Azul subirá ao palco em Coqueiral.

Das canções selecionadas para esta etapa, quatro apresentadas presencialmente e uma on-line se classificarão para as semifinais em Boa Esperança, nos dias 7 e 8 de setembro. No dia 9 de setembro, ocorrerá a grande final, naquela mesma cidade sul-mineira.

O festival destinará cerca de R$ 215 mil às premiadas e a primeira colocada também ganhará o Troféu Lamartine Babo. Este ano, 988 músicas de compositores de 21 estados e seis países foram inscritas no Fenac – 120 se classificaram.

Três Pontas no próximo dia 18

Depois de Coqueiral, o evento será realizado em Três Pontas (18 e 19/8), Nepomuceno (25 e 26/8) e Elói Mendes (1º e 2 de setembro), antes de chegar a Boa Esperança.

No último final de semana, a classificatória ocorreu em Perdões, no Sul de Minas. Durante dois dias, a cidade recebeu visitantes de vários estados. Centenas de pessoas foram à Praça da Caridade acompanhar apresentações musicais e artísticas. O show ficou a cargo da banda mineira 14 Bis.

Em Perdões, classificaram-se “Poesia”, de Marinho San, interpretada por Junior Almeida (BH, MG); “Marca d'água”, de Marco Pazin e Valéria Pisauro, interpretada por Lidy Brito (Campinas, SP); “Ai coração”, composta e interpretada por Nega Lu (Fortaleza, CE); “Maré vazante”, de Edinho Vilas Boas e Raul Maxwell, interpretada por Família Vilas Boas (Fortaleza, CE); e “Posso te contar”, de Valéria Velho, interpretada por Gustavo Lessa (Tietê, SP).

Nos dias 28 e 29 de julho, o Fenac foi aberto em Tiradentes, que recebeu o festival pela primeira vez. O cantor e compositor Wilson Sideral, padrinho e jurado do evento, fez show de quase duas horas na cidade histórica e colocou todo mundo para dançar.