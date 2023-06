Sideral faz show, participa do júri e será o padrinho do 53º Fenac

677

Sideral conta que tem boas lembranças do festival, que frequentou com a família, no Sul de Minas, ainda criança (foto: Hercules Rakauskas/Divulgação)

Cantor, compositor, produtor e instrumentista, Wilson Sideral é o padrinho da 53ª edição do Festival Nacional da Canção (Fenac), cuja abertura será realizada em 28 e 29 de julho, na cidade histórica mineira de Tiradentes.

Além de participar do júri, Sideral, acompanhado de sua banda, fará o show “Tropical blues” no sábado (29/7), na Praça da Rodoviária. O repertório reúne clássicos da música brasileira em versão blues.

Sideral diz ter lembranças bonitas do Fenac. “O festival começou no Sul de Minas, na cidade de Boa Esperança, região onde tenho familiares. Lembro-me de vê-lo, ainda muito novo, com meus tios Deco e Ju, que eram músicos e participavam do evento.” Ele morava em Alfenas, perto de Boa Esperança.

“A gente ia para lá, havia aquele clima de festival da canção muito bonito. Quando recebi o convite, pensei: que legal, pude estar lá desde criança, sei da importância do festival para compositores e músicos do interior deste Brasil e até do exterior. É gente que sonha em ver sua música reconhecida”, observa.

No sábado, Sideral faz show; na sexta-feira, ele será padrinho e jurado, “com a difícil tarefa de ter que dar notas”. O cantor afirma que não é fácil “medir” se uma canção é melhor do que a outra.

“Música não é como esporte. Você tem uma canção que é MPB, outra um samba. É difícil comparar, pois todas têm suas belezas”, acredita. “Vai ser muito legal passar um tempo com a galera, com os compositores e com os intérpretes”, diz.





Em “Tropical blues”, o cantor e guitarrista estará acompanhado de Felipe Continentino (bateria), Bruno Velozo (contrabaixo), Marcos Abjaud (piano e teclados), Amiltom Nequin e Jaiminho Silva (vocais). O show, segundo ele, será “um pouquinho diferente” dos habituais. Além de releituras “blueseiras” de canções de vários compositores conhecidos, promete mostrar ao público um pouco mais de seu lado autoral.

Participar do Fenac será especial por um motivo afetivo. Dona Dacha, mãe de Sideral e de Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, também foi jurada do festival. Maria das Graças de Oliveira, que morava em Alfenas, morreu aos 65 anos, em 2015, depois de lutar contra o câncer.

“Minha mãe era professora de gramática e literatura muito querida na região. Alunos vinham de outras cidades do Sul de Minas estudar com ela. O pessoal que organizava o festival sabia que ela gostava muito de poesia e de música, sempre a convidavam para participar”, relembra Sideral.

A família de dona Dacha, aliás, ama a música. “Meus tios todos tocavam, cantavam e participavam de diversos festivais”, diz ele.

Sideral se sente honrado em ser jurado, padrinho e artista convidado para cantar na praça de Tiradentes. “Será perfeito, um fim de semana naquele brinco de lugar, cidade gostosa, turística e histórica. Estou muito feliz, será um fim de semana delicioso, regado a música boa.”

Organizador e criador do Fenac, o jornalista Gleizer Naves destaca a relação familiar e afetiva do padrinho com o evento. “Dacha foi jurada várias vezes, levava os meninos com ela para ver as apresentações. Então, essa história é um carinho só”, afirma.

Gleizer ficou tocado com a reação de Sideral a seu convite. “Ele podia ter respondido com um sim normal, mas falou um sim emotivo, foi muito bacana. Quando me lembro de Dacha, fico emocionado, pois era uma grande pessoa, profissional exemplar.”





As inscrições para o 53º Fenac prosseguem de vento em popa, diz ele. “Há uma diferença este ano, porque fiz a separação entre on-line e presencial. Então, teremos premiação específica para as músicas on-line”, explica. “Achamos que vamos igualar ao ano passado, quando tivemos cerca de 1.100 inscritos de quase todos os estados brasileiros e de cinco países.”

As apresentações dos candidatos serão presenciais, porém moradores de locais distantes e de fora do Brasil participarão de forma on-line. Depois de Tiradentes, o festival segue com classificatórias nas cidades mineiras de Perdões (4 e 5/8), Coqueiral (11 e 12/8), Três Pontas (18 e 19/8), Nepomuceno (25 e 26/8) e Elói Mendes (1º e 2/9). As semifinais e a final ocorrerão em Boa Esperança, de 7 a 9 de setembro. Inscrições podem ser feitas até 23 de junho e serão distribuídos R$ 215 mil em prêmios.

53º FENAC