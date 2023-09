677

Uma busca global foi lançada para encontrar um dos instrumentos mais icônicos do mundo — o baixo Höfner original de Paul McCartney.

A iniciativa, intitulada Lost Bass Project, está fazendo um apelo por informações sobre o que descreve como "o baixo mais importante da história".

McCartney comprou o instrumento por 30 libras em Hamburgo, na Alemanha, em 1961, mas ele desapareceu oito anos depois.

A busca começou depois que McCartney pediu aos fabricantes Höfner que localizassem seu amado instrumento.

O baixo aparece em músicas dos Beatles daquela época, incluindo os sucessos Love Me Do e She Loves You.

Nick Wass lidera o projeto de busca do baixo Höfner e uniu esforços com dois jornalistas na tentativa de resolver o "maior mistério da história do rock and roll".

Ele colaborou extensivamente com McCartney e escreveu um livro sobre o desaparecido Höfner 500/1 Violin Bass.

Wass disse à BBC que o famoso Beatle lhe perguntou sobre o violão durante uma conversa recente — e foi assim que começou a campanha para encontrá-lo.

Não está claro o que aconteceu com o instrumento, que foi guardado provavelmente depois que os Beatles terminaram as filmagens de, em 1969, disse ele.

"Não está claro onde foi armazenado, quem pode ter passado lá", disse.

"Para a maioria das pessoas, elas vão se lembrar de que foi o baixo que fez os Beatles."

O casal de jornalistas Scott e Naomi Jones, que trabalharam para a BBC News, estão ajudando na busca.

Scott ficou curioso sobre o destino do instrumento após assistir à apresentação de McCartney em 2022 em Glastonbury, no Reino Unido, e entrou em contato com a empresa Höfner.

E, coincidentemente, descobriu que a fabricante já estava tentando localizá-la após um pedido de seu famoso cliente.

Scott disse à BBC: "Paul disse à Höfner: 'certamente se alguém pode encontrar esta guitarra, são vocês', e foi assim que tudo aconteceu".

"Agora estamos trabalhando juntos nisso. Nick tem mais conhecimento técnico sobre este instrumento do que qualquer pessoa no planeta, e eu e Naomi estamos trazendo algumas habilidades investigativas."

Ninguém sabe quanto a guitarra renderia em leilão, mas existem alguns precedentes.

McCartney ainda tocou outros baixos Höfner, como o da foto acima - mas o primeiro que ele comprou não é visto desde 1969 Getty Images

A guitarra roubada de John Lennon foi vendida por US$ 2,4 milhões (R$ 12 milhões, em valores atuais) quando ressurgiu meio século depois, e o violão que Kurt Cobain tocou durante o icônico set MTV Unplugged foi vendido por US$ 6 milhões (R$ 30 milhões).

O baixo que definiu a era de McCartney provavelmente superaria ambos — mas a equipe do Lost Bass Project deixou claro que não há motivação comercial para sua busca.

"O palpite da Höfner é que alguém se apresentará puramente por boa vontade, e quem quer que a tenha provavelmente nem sabe o que tem", disse Jones.

"Seria bom se um dia o baixo pudesse ser exposto ao público — e se a única forma de alguém se apresentar for ganhando algum dinheiro com isso, que assim seja, porque pelo menos seria encontrado".

"Mas, no final das contas, estamos fazendo isso apenas para recuperar a guitarra de Paul. Sabemos, por meio de Nick e da Höfner, que é o que ele sempre quis."

O apelo público do projeto está no ar há poucos dias, mas a equipe já recebeu centenas de novas pistas — incluindo duas que estão sendo acompanhadas.

Existem alguns sinais reveladores dos quais qualquer detetive amador deve estar ciente ao tentar identificar o baixo do ex-Beatle.

Um deles é o logotipo da Höfner, que está escrito verticalmente na cabeça (headstock) do modelo original, mas era horizontal nas versões posteriores tocadas por McCartney.

O baixo perdido também parecia muito diferente da última vez que foi visto em fotos antigas, porque teve que ser reformado após uma extensa turnê.

O baixo perdido de McCartney recebeu uma pintura mais escura, teve o escudo de pérola removido e os dois captadores foram montados em uma única peça de madeira preta.