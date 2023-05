Ex-baixista dos Beatles, Chas Newby, falece aos 81 anos

677

Newby realizou diversos shows com a banda em 1960. (foto: Reprodução)

Chas Newby, músico britânico e ex-baixista dos Beatles, morreu aos 81 anos de idade. Conforme reportado pelo jornal The Guardian, a causa do óbito não foi divulgada. Newby fez parte da formação inicial dos Beatles e realizou diversos shows com a banda no ano de 1960.





O músico, que era canhoto assim como Paul McCartney, também tocou ao lado de John Lennon na primeira banda de Lennon, a Quarrymen. Lennon desejava que Newby seguisse com os Beatles em turnê, entretanto, o baixista optou por retornar à universidade e se tornou professor de matemática.





Em uma entrevista concedida ao Sunday Mercury em 2012, Newby declarou: 'As pessoas, às vezes, não acreditam quando eu digo que não me arrependi. Mas eu realmente não me arrependi. Eu tenho aproveitado minha vida imensamente'. O Cavern Club Liverpool, local onde os Beatles iniciaram sua trajetória, prestou uma homenagem ao músico por meio das redes sociais.