Longa nacional 'Levante' defende o aborto em Cannes

Loro Bardot e Ayomi Domenica em "Levante", filme sobre a juventude às voltas com a gravidez indesejada (foto: In Vivo Films/reprodução)



De tempos em tempos, filmes retomam a temática do aborto, resultando em obras fortes como “Uma canta, a outra não”, de Agnès Varda, ou “A passagem do cometa”, de Juliana Rojas. Na vida, porém, a situação se repete com mais frequência. No Brasil, é realidade para uma em cada sete mulheres com menos de 40 anos, segundo estudos mais recentes.

O filme sabe bem o que pensa do assunto: é abertamente pró-aborto e narra didaticamente a história de uma jovem de 17 anos, vivida pela excelente Ayomi Domenica, que começa a duvidar do sucesso na vida após uma gravidez indesejada. A atriz é filha do rapper Mano Brown e da empresária Eliane Dias.

Sofia é a melhor jogadora do time de vôlei da vizinhança, ao que sugere, no Capão Redondo, periferia de São Paulo. Está no cursinho e transou com um menino que nunca vemos.





Negras, lésbicas, trans e asiáticas

Aliás, o mundo masculino não faz parte do seu entorno, composto por garotas de um grupo bem diverso – Sofia é negra, tem amigas negras, lésbicas ou bissexuais, incluindo ainda uma jovem de ascendência asiática e outra trans. Ao longo da trama, ainda se descobrirá sexualmente.

O único homem que fará parte da narrativa é seu pai, um apicultor vivido por Rômulo Braga. Ele não reage bem à notícia da filha, que estava prestes a ganhar bolsa para jogar no Chile. Na cena seguinte, respira e tentará compreender o drama.

Afinal, Sofia precisará de ajuda para não piorar a situação. Além de tentar se automutilar, ela vai atrás de uma clínica por conta própria e acaba caindo numa armadilha religiosa, que será definitiva para o desenrolar da trama.

Pai e filha até atravessam para o Uruguai, onde o aborto é legal, mas Sofia não tem os devidos documentos e tampouco pode voltar para o Brasil com os remédios necessários.

Se infelizmente é fato que o Brasil protagoniza cenas absurdas em que governantes do alto escalão atuam para impedir o aborto de crianças, esse maniqueísmo do roteiro enfraquece um tanto o conjunto, repercutindo a percepção geral dos meios progressistas de que o cristianismo ou seus fiéis mais radicais emperram determinados avanços.

A zombaria aparece já na primeira cena, quando uma das amigas se fantasia de crente, com peruca longa e saia, para roubar remédios, hormônios e testes de gravidez, enquanto outras distraem o farmacêutico. Depois, versículos da “Carta de Paulo aos romanos” serão pichados na casa de Sofia como forma de ameaça.

Aliás, o título provisório do filme era “Livramento”, termo comum na comunidade evangélica para nomear uma prevenção divina.

Grace Passô no elenco

Os vizinhos são mal-encarados, mas Sofia encontrará pontos de apoio, como a técnica do time, Sol, papel de Grace Passô. É uma grande atriz, mas aqui não tem muito material para trabalhar para além de palavras de incentivo.





“Levante” pode soar – para recuperar uma discussão antiga sobre “Bacurau”, outro longa brasileiro que passou pela Riviera – como propaganda, no sentido de não querer explorar ambiguidades ou deixar seu espectador em dúvida.

O longa tem mensagem clara e quer transmiti-la de maneira ilustrativa, talvez como última esperança de converter quem discorda de suas ideias, enquanto projeta nas telas francesas uma fatia da realidade nacional.