Gisele Bündchen celebra nova vida em Miami após divórcio de Tom Brady

677

A modelo revelou que se sente acolhida na Flórida. (foto: Angela Weiss/AFP)

Gisele Bündchen, após o término de seu casamento com Tom Brady, trocou Tampa por Miami, ambas cidades localizadas nos Estados Unidos. A renomada modelo brasileira expressou sua satisfação com a nova residência e o modo como se sente acolhida na Flórida.





Em entrevista à revista People, Gisele comentou sobre a mudança: “Estou encantada com Miami. Adoro o sol, as pessoas são calorosas e acolhedoras. Sinto como se estivesse em casa. As crianças também estão adorando. Vivi é fascinada por cavalos e agora está aproveitando para praticar equitação.”





Gisele e Tom Brady são pais de Vivian e Benjamin, e John, primeiro filho de Tom, também faz parte da família. A modelo acrescentou que morar em Miami facilita as visitas de suas irmãs Patrícia, Rafaela, Graziela, Gabriela e Raquel, o que a deixa ainda mais contente. Além disso, a proximidade com o Brasil também é um ponto positivo para a modelo.





A top model também compartilhou que pratica jiu-jitsu com os filhos: “Nós adoramos, é ótimo para construir confiança. Amamos passar tempo ao ar livre, pular no trampolim em nosso quintal e andar de caiaque. É muito divertido fazer essas atividades juntos”, finalizou Gisele.