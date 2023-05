Mamonas Assassinas retorna com novos integrantes e turnê internacional

677

O grupo também está desenvolvendo um filme chamado 'Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe'. (foto: Divulgação)

Os Mamonas Assassinas estão retornando aos palcos com uma nova formação composta por Ruy Brissac (vocalista Dinho), Rhenner Freitas (baterista Sérgio Reoli), Adriano Tunes (baixista Samuel Reoli), Nelson Bonfim (tecladista Júlio Rasec) e Beto Hinoto (guitarrista Bento Hinoto). A icônica banda de pop rock do Brasil embarca na turnê 'Mamonas Assassinas – O Filme', que passará por diversos estados brasileiros e países da Europa e América do Norte.





Ruy Brissac expressou sua gratidão e honra ao representar Dinho no palco. Ele destacou a importância de fazer parte da história de uma banda que marcou a vida de milhões de pessoas e a responsabilidade de trazer de volta essa nostalgia. Adriano Tunes, por sua vez, revelou que sua relação com a banda vem desde a infância e que os familiares dos integrantes originais os tratam como família.





A primeira apresentação da nova formação ocorreu em Salvador, em maio. A turnê segue para São Paulo no dia 7 de junho, Santos no dia 11 e Rio de Janeiro no dia 21 de junho. A banda também tem shows agendados em Portugal e Estados Unidos. No repertório, 31 canções, incluindo clássicos como 'Vira-Vira', 'Pelados em Santos', 'Robocop Gay', 'Sabão Crá-Crá', 'Lá Vem o Alemão' e 'Sábado de Sol', além dos característicos figurinos coloridos e inusitados.





Além da turnê, os Mamonas Assassinas também estão trabalhando no filme 'Mamonas Assassinas – O Impossível Não Existe', que está sendo gravado em Guarulhos, São Paulo, com lançamento previsto para 2024. A banda surgiu em 1985 com o nome de Utopia e alcançou o auge do sucesso até 1996, quando um trágico acidente aéreo interrompeu suas atividades. O jato que levava os integrantes colidiu com a Serra da Cantareira no dia 2 de março de 1996, vitimando os músicos, o piloto Jorge Luiz Germano Martins, o copiloto Alberto Yoshihume Takeda e dois assistentes, Isaac Souto Schuri Lambers e Sérgio Saturnino Porto.