Nei Lopes comemora seus 80 anos com os poemas de 'Oitentáculos'

Nei Lopes escreveu seu primeiro poema aos 12 anos 'Um país melhor não se faz só de poesia. Mas o que o Chico Buarque escreve é lição' Nei Lopes, escritor





Ouvir, ler, conversar com Nei Lopes é uma bênção. O poeta, compositor, cantor e estudioso da ancestralidade africana celebra seus 80 anos, completados no último dia 9, com o refinado livro de poesia "Oitentáculos" (Editora Record).









“Oitentáculos” é uma certidão (poética) de vida. Como foi escolher e reunir esses versos, alguns escritos entre as décadas de 1970 e 1980?

Na verdade, os poemas antigos, reescritos, são poucos. Mesmo porque, em 1996 e 2014, eu publiquei duas coletâneas de inéditos, “Incursões sobre a pele” e “Poétnica”. Agora, o que dá o tom do livro é exatamente o clima de barbárie que vivemos nos últimos quatro anos, e que, felizmente, já vemos se dissipando.





O poema e a letra de um samba têm suas similaridades, mas o que distingue um do outro?

A letra de canção, qualquer que seja o gênero, é cálculo, matemática, pois tem que se encaixar na melodia, na métrica e na acentuação das sílabas. O poema, eu vejo como abstração, sentimento puro, as rimas, quando acontecem, surgindo ao acaso. Pelo menos, comigo é assim.





Em que momento a poesia surgiu na sua vida?

Entre os 12 e 13 anos de idade, escrevi um soneto de amor. Quando mostrei para o irmão mais velho, com receio de levar uma bronca, ele simplesmente pegou o violão e encaixou uma melodia, dolente, de samba-canção.





O poema “Crença” é muito atual, fala sobre o deus dos algoritmos, que dita e escraviza vidas. Como é o Deus da sua aldeia?

Na minha “aldeia”, o Ser Supremo é tratado por vários nomes diferentes, como Olófim, Olodumare, Olórum... Mas o que Ele é mesmo é a “Força Ativa que estabelece e conserva a ordem natural de tudo quanto existe”. E esta é uma das definições de natureza, grafadas no “Dicionário Barsa do meio ambiente”, edição de 2009.





Nesses 80 anos bem vividos, do que sente saudade? O senhor tem algum arrependimento? De quê?

Tenho muita saudade da numerosa família proletária da qual fui o filho mais novo e hoje sou o único remanescente. Mas hoje sou o patriarca de uma pequena linhagem, e isto é bom. Arrependimento, tenho alguns; mas minha espiritualidade me ajuda a suportar.





O Brasil viveu nas últimas décadas a urbanização predatória, que mastigou costumes de bairros populares, como Irajá, no Rio de Janeiro, onde você viveu. Como é observar essas mudanças? Como manter tradições?

Existe agora uma palavra da moda que é gentrificação (do inglês, para variar, risos). Ela explica muito disso que acontece. E tradição nem sempre merece ser mantida. Aí, eu prefiro ser memorialista do que ser saudosista. Os romances e contos que escrevo, todos são feitos de lembranças. E este é o jeito que eu encontrei para reviver as minhas tradições.





Ainda sobre tradições: o tema ancestralidade, felizmente, vem ganhando espaço entre os jovens. Há uma necessidade (e não modismo) de se assumir como pessoa preta, apesar de vivermos numa sociedade racista até a raiz. Seus versos, tanto na poesia quanto no samba, trazem a grandeza africana. É esse o caminho para os jovens?

Esse é o meu caminho, como disse para você. Quem quiser entrar nele, será bem chegado!





Passamos por anos difíceis, em que o ódio era pauta diária. Como a poesia pode ajudar na luta por um país melhor?

Um país melhor não se faz só de poesia. Mas o que o Chico Buarque escreve é lição.





O samba da Tia Ciata ainda está vivo?

O samba da Tia Ciata é o mesmo que se canta, toca e dança até hoje na Bahia, sobretudo no Recôncavo.





Nunca fui a um desfile de uma escola de samba, nunca subi o morro cantando... Queria que o senhor me descrevesse essas emoções...





(foto: Record/reprodução) “OITENTÁCULOS” • Poemas de Nei Lopes • Record • 190 páginas • R$ 49,40 É indescritível! E, mais ainda, é estar no meio de uma boa bateria de escola, sentindo a polirritmia, os instrumentos da percussão “conversando” uns com os outros. Haja coração!