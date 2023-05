Yudi Tamashiro é hospitalizado e esposa, Mila, relata ocorrido no Twitter

677

Mila usou a rede social para explicar a situação de saúde de Yudi. (foto: Instagram/Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (23/5), Yudi Tamashiro precisou ser levado ao hospital. A informação foi divulgada por sua esposa, Mila, que utilizou a conta do cantor no Twitter para atualizar os fãs sobre a situação de saúde dele. Ela publicou um texto acompanhado de diversas fotos do casal no hospital e aproveitou para homenagear as mulheres que cuidam de suas famílias e lares.





Mila iniciou o relato dizendo: "Olá, sou Mila, esposa de Yudi, e gostaria de dedicar estas palavras às mulheres, às esposas que cuidam de suas casas. Recentemente, notei que meu marido não estava bem... Há muito tempo, ele tem se esforçado ao máximo para oferecer o melhor a todos vocês: trabalhando, estudando e se dedicando intensamente à nossa família".

Ela prosseguiu contando que Yudi acordou com formigamento nas mãos, boca seca e agitação intensa, querendo resolver várias questões ao mesmo tempo, como reuniões, gravações de podcast e diversos compromissos em pouco tempo. Apesar de ser comum em sua rotina, Mila sentiu que algo estava diferente e, mesmo com a relutância do marido, o levou ao hospital e cancelou todos os compromissos dele.



Oi, quem está escrevendo aqui sou eu, Mila, e hoje dedico estas palavras às mulheres, às esposas que zelam por seus lares.



Durante a estadia no hospital, enquanto Yudi era medicado e passava por exames, Mila refletiu sobre o papel das mulheres nos momentos difíceis, a importância de estar atentas à voz de Deus e de exercer sabedoria e controle. Ela citou uma passagem bíblica e aconselhou: "Que este episódio nos sirva de ensinamento e lembrança de que, como mulheres sábias, temos o poder de interceder por aqueles que amamos, de discernir a vontade de Deus e de agir com prudência".





Mila finalizou o texto pedindo que todas estejam atentas à voz divina, confiem em Seu direcionamento e sejam instrumentos da sabedoria e da graça divina, impactando positivamente suas famílias e construindo lares fortes, repletos de amor e harmonia.





Após a publicação, diversos usuários do Twitter enviaram mensagens de apoio ao casal, desejando melhoras para Yudi e que Deus os abençoe e guie suas ações.