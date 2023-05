Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul', processa ex-empresário por fraude

Os advogados do cantor planejam abrir vários processos contra Joab Leonardo.

O cantor Manoel Gomes, conhecido pelo sucesso "Caneta Azul", registrou um boletim de ocorrência contra seu ex-empresário, Joab Leonardo, e pretende processá-lo por diversas acusações, incluindo furto de uma quantia superior a sete dígitos de sua conta bancária e perda de acesso às suas redes sociais. A informação é do colunista Léo Dias.No B.O., a equipe jurídica de Manoel alega que o cantor maranhense foi excluído de todas as suas redes sociais após confrontar Joab Leonardo sobre as fraudes descobertas.