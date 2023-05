Beyoncé e Kendrick Lamar surpreendem com remix de 'America Has a Problem'

677

America Has a Problem está no sétimo álbum de estúdio da cantora. (foto: Divulgação)

Na última sexta-feira (19/5), Beyoncé presenteou seus fãs com o lançamento inesperado do remix de "America Has a Problem", música presente em seu sétimo álbum de estúdio, "Renaissance" (2022). Nesta versão repaginada, a cantora norte-americana conta com a participação do rapper Kendrick Lamar nos vocais.



O lançamento surpresa rapidamente ganhou popularidade nas plataformas digitais. No ranking do Spotify Global, a canção atingiu sua melhor colocação até o momento, ficando em 43º lugar entre as 50 mais tocadas mundialmente no período de 24 horas, registrando mais de 1,9 milhão de execuções na terça-feira (23/5).





No remix, Kendrick Lamar dá início à música com seus característicos versos ágeis, proclamando-se membro honorário da colmeia, apelido dado ao fã-clube de Beyoncé, e abordando o tema da inteligência artificial.





Vale ressaltar que essa não é a primeira colaboração entre Beyoncé e Kendrick Lamar. Em 2016, os dois artistas uniram-se na música "Freedom", um dos destaques do álbum Lemonade. Já em 2019, a parceria foi retomada em "Nile", faixa presente no disco "The Lion King: The Gift".