Joaquin Phoenix, o Coringa, protagonizará romance gay

677

O romance gay com Joaquin Phoenix será desenvolvido para maiores de idade (foto: AFP / FREDERIC J. BROWN)

O ator Joaquin Phoenix, conhecido por ter vivido o Coringa nos cinemas, já está confirmado em um novo projeto. Durante o Festival de Cannes, o cineasta Todd Haynes (de "Não Estou Lá") anunciou que Phoenix estará em seu próximo longa-metragem, um romance gay desenvolvido para maiores de idade. As informações são da IndieWire.

O roteiro da produção inédita é uma parceria do diretor com o ator norte-americano. "A gente basicamente fez dele um roteirista. Eu, Jon Raymond e Joaquin compartilhamos o crédito da história e esperamos filmá-lo no início do ano que vem. É uma história de amor gay ambientada na década de 1930 em Los Angeles", explicou Haynes ao site.

Além disso, Haynes garantiu que o filme terá um conteúdo quente, após insistência do próprio Phoenix. "Joaquin estava me pressionando ainda mais e dizendo: 'Não, vamos mais longe'. Este será um filme NC-17", anunciou ele.

Nos EUA, a classificação NC-17 se refere a produções com cenas de sexo, ou comportamento forte, como abuso de drogas, linguagem adulta e violência gráfica.

Além de trabalhar com o protagonista de "Coringa", Haynes antecipou que dirigirá Kate Winslet em uma série para a HBO, sem dar mais detalhes.