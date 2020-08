É fã de Joaquin Phoenix? Veja dicas além de Coringa

(foto: HBO/DIVULGAÇÃO)

Com Coringa, que relata a polêmica história do inimigo de Batman e lhe rendeu o primeiro Oscar, entregue este ano, Joaquin Phoenix se consagrou como um dos melhores atores do mundo. Sua atuação, além de lotar salas de cinema, conquistou a crítica.

Com 35 filmes no currículo desde a estreia, em 1986, Phoenix ganha destaque no serviço de streaming HBO (HBO Go).

Uma de suas atuações elogiadas pode ser conferida em

A pé ele não vai longe (foto), dirigido por Gus van Sant.

Ambientado em 1981, narra a origem do vilão, arqui-inimigo de Batman. Arthur Fleck é um comediante fracassado que sonha em fazer sucesso no stand-up. Ele mora com a mãe e sofre de transtorno mental, o que o leva a rir desenfreadamente em momentos inapropriados. Rejeitado pela sociedade, ele busca se conectar com as pessoas, sem sucesso. Seu mergulho na loucura e no anarquismo inspira uma violenta revolução social na decadente cidade de Gotham. Com direção de Todd Phillips, o elenco do longa, além de Phoenix, tem Robert De Niro, Zazie Beetz e Frances Conroy. O filme estreou em 2019.





Neste longa dirigido por Gus van Sant, Joaquin Phoenix interpreta o caricaturista John Callahan em sua luta depois do acidente que mudou sua vida. Ele busca novos horizontes por meio da arte, com o incentivo da namorada e de seu padrinho nos Alcoólicos Anônimos, interpretados por Rooney Mara e Jonah Hill. O filme, que estreou em 2018 no Brasil, baseia-se na história real de Callahan.





O deprimido Leonard (Joaquin Phoenix) decide voltar para a casa dos pais para tentar se recuperar de uma crise. Inesperadamente, duas mulheres entram em sua vida. Ele deve escolher entre a atraente filha de um amigo da família e a vizinha instável, que o ajudará a recuperar a vontade de viver. Gwyneth Paltrow e Vinessa Shaw estão no elenco deste filme, lançado em 2008.





O modesto detetive Tom Welles (Nicolas Cage) leva uma vida tranquila ao lado da família na Pensilvânia. Seu emprego se limita a resolver casos de infidelidade conjugal. Certo dia, chega às mãos dele um pequeno rolo de filme em 8 milímetros com cenas de assassinatos reais. Joaquin Phoenix é Max California, jovem que trabalha numa locadora de filmes pornográficos e ajuda o detetive a descobrir o que está por trás daquele 8mm. A direção é de Joel Schumacher. O longa estreou em 1999.

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais lança nesta segunda-feira (10), às 20h, mais uma ação digital para levar ao público informações sobre o universo da música erudita. Transmitido ao vivo pelo Instagram da Filarmônica (@filarmonicamg) e do Theatro Municipal de São Paulo (@theatromunicipal), Papo de orquestra reunirá os maestros Fabio Mechetti (foto) e Roberto Minczuk. Mechetti comanda a Filarmônica mineira, enquanto Minczuk está à frente da Sinfônica Municipal de São Paulo.

Rocky & Hudson – Os caubóis gays (foto), série de animação assinada por Otto Guerra e Erica Maradona, estreia nesta segunda-feira (10), às 22h35, no Canal Brasil. Em 1987, os personagens Rocky e Hudson foram criados pelo cartunista Adão Iturrusgarai para os quadrinhos. Em 1994, o cineasta Guerra levou a história para a telona. Agora, em parceria com Erica Maradona, ele manda os dois para a TV, brincando com o machismo dos gaúchos. A dupla de vaqueiros homossexuais luta contra o preconceito e frequenta a parada gay de sua pequena cidade.

Simonal — Ninguém sabe o duro que dei (foto) vai ao ar nesta segunda-feira (10), às 22h30, no Curta! O documentário narra a trajetória sofrida de um dos melhores cantores do Brasil. Ex-cabo do Exército, Wilson Simonal foi ídolo nos anos 1960/1970 com seu suíngue e canções alegres, mas amargou a decadência ao ser acusado de colaborar com órgãos de repressão durante a ditadura militar. Dirigido por Cláudio Manoel, o filme discute o ostracismo imposto ao artista, chamando a atenção para o racismo no Brasil. Negro, milionário, famoso e símbolo sexual, o cantor irritou conservadores – à direita e à esquerda.

O grupo Primeiro Ato não parou de trabalhar nesta quarentena. Retratos da dança, parte da série Fora dos palcos, dedica um episódio à rotina de isolamento dos artistas. O programa, que vai ao ar nesta segunda-feira (10), às 20h30, na Rede Minas, mostra o dia a dia da coreógrafa Suely Machado (foto) e de seis bailarinos. Em vídeos gravados dentro de casa, eles falam sobre a ameaça da COVID-19, além de dançar tendo como palco o quarto, a biblioteca e até a cozinha.

O Dia dos Pais foi comemorado no domingo, mas o canal Like continua no clima. Nesta segunda (10), às 20h, ele reúne os cineastas Julia e Sergio Rezende, filha e pai. No papo on-line com Anne Braune, eles relembram momentos especiais das respectivas carreiras, falando também sobre os desafios do ofício. Julia, que dirigiu os longas Meu passado me condena (1 e 2) e De pernas para o ar 3, prepara-se para lançar Depois a louca sou eu. Já Sergio assinou Zuzu Angel, Quase nada e Guerra de Canudos, entre outros longas.

A quinta temporada de Superstore mostra funcionários de uma gigantesca loja de departamentos vivendo divertidas aventuras. No episódio inédito desta segunda (10), às 13h30, na Warner, Amy tenta reunir boas testemunhas para o advogado de imigração de Mateo, mas não tem sucesso. Já Jonah planeja organizar uma festa de noivado para Sandra e enfurece Dina. Enquanto isso, Glenn e Marcus competem pelo antigo armário de Mateo.