Ingressos para show de Paul McCartney em São Paulo esgotam em em poucos minutos Leandro Couri/i/EM/D.A Press

Poucos minutos após a abertura da venda de ingressos para o show da turnê “Got back tour”, de Paul McCartney, no Brasil, nesta quinta-feira (10/8), os bilhetes para a apresentação do ex-beatle em São Paulo já tinham se esgotado.

Com a alta procura, a produção da turnê anunciou show extra em 7 de dezembro, no Allianz Parque. A pré-venda, exclusiva para clientes do Banco BRB, com utilização do cartão BRB, começa nesta quinta-feira (10/8), a partir das 16h, pelo site da Eventim . Já para o público em geral, a venda dos ingressos tem início no sábado (12/8).

“Got Back Tour” estreou em abril do ano passado nos EUA. Com shows de duas horas e quarenta minutos, Paul desfila um repertório de 36 canções, que transitam desde icônicos discos dos Beatles (“Please please me”, “Abbey road”, “A hard day's night” e, claro, "The Beatles", o famigerado "disco branco" da banda) até o mais recente “McCartney III”, álbum lançado em 2020 como conclusão de trilogia iniciada em 1970.

Além das duas apresentaçoes em São paulo, serão realizados shows em Brasília (30/11), Belo Horizonte (3/12), Curitiba (13/11) e Rio de Janeiro (16/12). O preço das entradas varia entre R$ 240 (meia-entrada, na cadeira superior) a R$ 990 (inteira, na pista premium).