O Halloween, conhecido no Brasil como Dia das Bruxas, é comemorado nesta terça-feira em vários países. Tradicionalmente dos Estados Unidos, a festa norte-americana tem algumas teorias sobre sua origem. Uma delas, de origem pagã, sugere que a festa surgiu a partir de uma celebração celta com o objetivo de homenagear os mortos. Outra, de origem católica, se refere a uma tradição criada pelo Papa Bonifácio IV, que transformou um templo romano em templo cristão.





Independente de sua origem, atualmente, a data é sinônimo de comemorações e fantasias, mas não tem muito a ver com abóboras ou a famosa frase “Gostosuras ou travessuras”. Pensando nisso, o Estado de Minas reuniu cinco filmes que abordam a temática e que se passam na data, desde animações até ao gênero de terror. Confira:





Abracadabra (1993)

Abracadabra (1993) é um filme de comédia para toda a família que se passa na cidade de Salem, famosa pelo grande julgamento das bruxas que ocorreu no local em agosto de 1692. O desavisado Max Dennison (Omri Katz) acende uma vela negra que traz as três irmãs bruxas Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah Sanderson (Sarah Jessica Parker) de volta à vida após 300 anos de banimento pela prática de feitiçaria. Agora, Max, Allisson (Vinessa Shaw) e Dani (Thora Birch), com a ajuda de um gato preto falante, precisam impedir as bruxas de alcançar a imortalidade.





Abracadabra 2, sequência do clássico de Halloween, foi lançado em 2022 e traz as três irmãs para uma nova aventura em Salem, dessa vez por duas jovens: Becca (Whitney Peak) e Izzy (Belissa Escobedo).

Estranho mundo de Jack (1993)

Na animação de fantasia somos apresentados ao Rei do Halloween, Jack Esqueleto, que, entediado com sua rotina de sustos e traquinagens, descobre um portal para a terra do Natal. Encantado com a temática natalina que lhe era totalmente desconhecida, Jack decide tomar o lugar do Papai Noel e levar alegria para as crianças, mas entregando caos e pesadelos no caminho da autodescoberta.

Contos do Dia das Bruxas (2007)

Estrelado por Dylan Baker, Rochelle Aytes, Anna Paquin e Brian Cox, o longa de terror é uma coletânea de cinco histórias que se passam na noite de Halloween. Uma pessoa vestida de espantalho está à solta cometendo assassinatos violentos, e todas as vítimas estão interligadas por um elemento incomum: não respeitaram as tradições do Dia das Bruxas.

Donnie Darko (2001)

O filme mistura ficção científica, suspense e terror para contar a história de Donald "Donnie" Darko (Jake Gyllenhaal), um jovem introspectivo que tem visões de um coelho monstruoso, chamado Frank, que o incita a fazer brincadeiras humilhantes com seus colegas de escola. Em determinado momento, o coelho avisa Donnie que o mundo irá acabar dentro de um mês. Apesar de não acreditar no início, estranhos acontecimentos mostram que a profecia pode ter um fundo de verdade.

Halloween (1978)

O primeiro de muitos filmes de terror inspirados por Psycho (1960), de Alfred Hitchcock, Halloween conta a história de um menino de seis anos, Michael Myers (Will Sandin/ Nick Castle/Tony Moran), que assassina sua própria irmã a facadas na noite de dia das bruxas de 1963. Após 15 anos internado em um hospital psiquiátrico, ele escapa e retorna à sua cidade natal para seguir com seu ímpeto por matar.

