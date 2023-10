677

Halloween dos Trilhos começa na Estação Central do metrô BH, às 23h45 de amanhã, e segue pela madrugada



O mês está terminando e isso é motivo de sobra para celebrar e correr atrás de uma fantasia. As comemorações de Halloween ganham força e festas pipocam por BH neste final de semana. Tradicionalmente comemorado em 31 de outubro, o Dia das Bruxas antecede o feriado religioso de Finados, em 2 de novembro, e tem origem pagã.





No século 19, a tradição atravessou o oceano e chegou aos Estados Unidos, tornando-se popular no início do século 20. A partir daí, o costume de sair fantasiado pelas ruas pedindo “doces ou travessuras?” se espalhou pelo resto do mundo, inclusive pelo Brasil.





Entre fantasias de personagens horripilantes e decorações assustadoras, BH está no mapa das festas de Halloween.





Confira a seguir algumas opções por diversas regiões da cidade:





NOROESTE





Nesta sexta (27/10), o Dome Lounge Bar, no Alto Caiçaras, realiza nova edição de sua tradicional festa de Halloween. A partir das 20h, a programação conta com shows do grupo de pagode Sunga de Pano, DJ Wendell e do cantor Hott, conhecido pelo bloco de carnaval Arrastão do Hott.

“As pessoas perguntam se tem como misturar pagode e Halloween, e a resposta é sim. Inclusive, o Brasil é um país especialista nisso, o brasileiro dá um toque especial em todas essas festas que são de fora. Acho que isso é o mais incrível, é como se a gente vivesse um carnaval todas as semanas”, afirma Hott.

No Dome, a entrada é gratuita para quem for com camisa preta ou fantasiado. A fantasia mais criativa será premiada.





Ainda na Região Noroeste, no Concórdia, o coletivo Catavento Cultural ocupa o Quintal da Jabu, neste sábado (28/10), para fazer sua própria festa. Às 20h, a casa recebe Ws da Igrejinha, Grupo Deixa Falar, DJ Narciso e DJ Eddie Alves.





CENTRAL





As bruxas também estão a todo vapor na Região Central de BH. Nesta sexta (27/10), o Mascarte Runeria, na Floresta, convida os DJs Vhoor, Malícia, Malvini e Pedro Pedro para o Halloween da casa. O evento começa às 21h e terá concurso para eleger a melhor fantasia da noite.





Não longe de lá, também na Floresta, os fãs de Halloween podem continuar “aterrorizando” no sábado (28/10). A partir das 20h, a Casa Sapucaí realiza a festa Casa Monstro 2. O evento tem sua decoração inspirada no filme homônimo de Gil Kenan. A melhor fantasia levará um prêmio de R$ 500.





Um dos destaque da noite de sábado é a festa Halloween dos Trilhos, que promete uma viagem horripilante pelo metrô de BH. O evento começa na Estação Central, às 23h45, e segue madrugada afora.

Por meio dos ingressos, as pessoas acessam vagões exclusivos e são transportadas ao local – ainda secreto –, onde acontecerá a festa. O tema desta edição é “um futuro distópico e radioativo, após a explosão de uma usina nuclear”.





As atrações são surpresa e a fantasia é obrigatória para curtir a noite open bar.





PAMPULHA





A Região da Pampulha também entrou na onda e como novidade, a partir das 17h deste sábado (28/10), o Bebedouro Bar & Fogo realiza o seu primeiro baile de Halloween. Com música ao vivo e decoração temática, a casa serve chopp roxo e dá prêmio de R$ 666 (número da besta), revertido em consumo, para a melhor fantasia. O local terá estandes de pintura e maquiagens para quem quiser entrar no clima.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro





HALLOWEEN DOME

Nesta sexta (27/10), às 20h, no Dome Lounge Bar (Av. Presidente Carlos Luz, 847– Alto Caiçaras). Ingressos: gratuitos para quem for fantasiado ou R$ 20 (feminino) e R$ 30 (masculino), na porta. Informações:(31) 3567-8292.





HALLOWEEN MASCATE

Nesta sexta (27/10), às 21h, no Mascate Runeria (Av. do Contorno, 1.790 – Floresta). Open bar. Ingressos: R$ 120 (2° lote), na plataforma Shotgun. Informações: @mascateruneria (Instagram).





HALLOWEEN DA JABU

Neste sábado (28/10), às 20h, no Quintal da Jabu (Rua Itamaracá, 296 – Concórdia). Ingressos: R$ 25 (2º lote) e R$ 30 (3° lote), na plataforma Shotgun. Informações: (31) 98718-6478.





CASA MONSTRO 2

Neste sábado (28/10), às 20h, na Casa Sapucaí (Rua Sapucaí, 303 – Floresta). Ingressos: R$ 40 (último lote), no Sympla. A melhor fantasia levará um prêmio de R$ 500. Informações: @casasapucai (Instagram).





HALLOWEEN NOS TRILHOS

Neste sábado (28/10), às 23h45, na Estação Central do metrô, na Praça da Estação (Av. dos Andradas – Centro). Open bar. Ingressos: R$ 455 (4º lote, feminino) e R$ 565 (4° lote, masculino). Informações: @nasala_ (Instagram).





BAILE DE HALLOWEEN

Neste sábado (28/10), no Bebedouro Bar & Fogo (Av. Otacílio Negrão de Lima, 1.835). Prêmio de R$ 666, revertido em consumo, para a melhor fantasia. Entrada gratuita. Informações: @bebedourobarefogo (Instagram).





Outras atrações





>>> DOCES NO DEL REY





O Shopping Del Rey (Av. Presidente Carlos Luz, 3.001 – Pampulha) terá programação especial para as crianças neste domingo (29/10). A partir das 15h, professores realizam atividades lúdico pedagógicas sobre os aspectos culturais do Halloween, no palco montado ao lado do parquinho (1° piso). Na sequência, sacolas personalizadas serão oferecidas aos pequenos para que saiam em busca de doces pelos mais de 40 pontos de coleta espalhados pelo shopping. Entrada gratuita. Informações: (31) 3292-5500.





>>> OFICINA DE MORCEGOS





Neste sábado e domingo (28 e 29/10), o Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6.061 – São Pedro) receberá oficina de colorir e de confeccionar morcegos de papel, que ficará disponível até terça (31/10), das 10h às 22h. Também serão Simultaneamente, serão realizadas oficinas de criação de poções mágicas com a Colorê. Além disso, amanhã, personagens temáticos distribuirão doces para os visitantes. Entrada gratuita, mediante ingresso reservado pelo aplicativo Multi. Informações: (31) 3263-8521.





>>> TERROR NO CINEMA





O projeto Sessão da Meia-Noite, do Cine Humberto Mauro (Av. Afonso Pena, 1537 – Centro), ganha edição especial. O clássico “Halloween – A noite do terror” (1978), de John Carpenter, será exibido à meia-noite, de sexta (27/10) para sábado. Com Jamie Lee Curtis e Nick Castle, conta a história do serial killer Michael Myers, que mata sua irmã aos 6 anos. Depois de 15 anos detido, ele escapa do sanatório na noite do Halloween e retorna à sua cidade natal para continuar sua trajetória assassina. Entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos pelo Eventim.

Informações: (31) 3236-7400.