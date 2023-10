677

fábio enriquez e alfredo del-penho interpretam noel, no espetáculo que tem texto de geraldo carneiro e algumas das 250 canções do sambista Priscila Prade/Divulgação







Reza a lenda que, em 1929, Noel Rosa estava caminhando e cantarolando o Hino Nacional, quando percebeu que aquilo daria samba. Modificou uma nota aqui, outra ali e esboçou: “Agora vou mudar minha conduta / Eu vou pra luta…”. Da paródia do hino brasileiro, nascia “Com que roupa?”, um de seus sambas mais populares.









O espetáculo, contudo, não segue uma linha narrativa linear nem se propõe a contar episódios da vida do músico de maneira realista. Para início de conversa, Noel é interpretado por dois atores ao mesmo tempo, Fábio Enriquez e Alfredo Del-Penho, que também assina a direção musical. Completam o elenco, os atores e multi-instrumentistas Dani Câmara, Julie Wein e Matheus Pessanha, que dão vida a múltiplos personagens.





“A Cacá Mourthé, que é a diretora do espetáculo, foi quem teve essa ideia”, revela Del-Penho. “Isso porque nas leituras do texto eu ia lendo e contextualizando historicamente – gosto muito e conheço muito a história do Noel Rosa. Então, ela propôs que eu fizesse o Noel junto com o Fábio.”





DOIS “NOÉIS” EM CENA





Colocar dois “Noéis” em cena não foi o problema, conta Del-Penho. Para que isso fosse feito, a diretora recorreu a alternativas como um Noel que observa sua própria história e a alternância de personagens interpretados por Enriquez e Del-Penho. Ou seja, quando um interpreta o Sambista da Vila, o outro dá vida a algum personagem que conviveu com o músico.





O maior desafio, entretanto, foi a escolha do repertório. Em seus 26 anos, Noel compôs e registrou quase 250 canções. Portanto, fazer uma “peneirada” na obra do sambista foi um trabalho, de certa forma, cruel para Del-Penho.





É claro que os sambas mais populares não ficaram de fora, como “Conversa de botequim”, “Feitiço da Vila” e “Palpite infeliz” – estes dois últimos, aliás, também escritos de maneira inusitada, quando Noel e Wilson Batista protagonizaram um embate musical; as canções citadas foram respostas de Noel para Batista.





ATEMPORAL E SEM ESTIGMAS





Contudo, há também músicas pouco conhecidas, que Del-Penho acrescentou no espetáculo em função do recorte dado pela dramaturgia na vida de Noel. “Noel Rosa é um dos maiores compositores brasileiros. Ele é atemporal, ele é eterno”, afirma Del-Penho.





“Ele falava sobre personagens que sempre foram invisibilizados na história, mas sem estereotipá-los. Pelo contrário, ele humanizava essas pessoas. Você vê isso em ‘João ninguém’, ‘Dama do cabaret’ e ‘Mulato bamba’, no qual ele fala, sem estigmatizar, do homem gay”, ressalta.





“NOEL ROSA: COISA NOSSA”

• Nesta sexta (27/10), às 21h, e sábado (28/10), às 20h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes).

• Ingressos à venda por R$ 100 (setor 1, inteira), R$ 80 (setor 2, inteira) e R$ 40 (setor 3, inteira), na bilheteria do teatro ou pelo Eventim.

• Informações: (31) 3516-1360.





