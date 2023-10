677

Cantora e compositora Luísa Sonza estreia no Festeja BH e traz na bagagem sucessos como "Chico" e "Braba" Lucas Menezes/Divulgação

De volta ao cenário musical de Belo Horizonte, após hiato de três anos imposto pela pandemia, o Festeja BH será realizado neste sábado (28/10), a partir do meio-dia, na Esplanada do Mineirão. A grande novidade desta sétima edição do festival é a mistura do sertanejo com o pop. No palco, a cantora e compositora Luísa Sonza, o rapper Filipe Ret, as duplas Zé Neto e Cristiano, Israel e Rodolffo, Guilherme e Benuto, e Zé Felipe, filho do goiano Leonardo, vão embalar o público.





O empresário explica que a escolha dos artistas leva em consideração o critério “evidência” nas plataformas de música. “Usamos sempre esse termômetro”, revela. “O Zé Felipe, filho de Leonardo, é um fenômeno na internet. Já a dupla Guilherme e Benuto, que são irmãos, é a revelação do mundo sertanejo”, acrescenta Nenety.





Palco de sucessos

Com isso, o público pode esperar sucessos como “Chico” e “Braba”, de Luísa Sonza; “Além do dinheiro” e “Corte americano”, de Filipe Ret; “Alimentando vontade” e “Largado as traças”, de Zé Neto e Cristiano; “Manda um oi” e “Milionário”, de Guilherme e Benuto; “Malvada” e “Termina comigo antes”, de Zé Felipe; e “Batom de cereja” e “Faz amor comigo só hoje”, de Israel e Rodolfo. A atriz e modelo Nicole Bahls vai apresentar o evento este ano.





Nenety afirma que o Festeja BH volta, a partir de 2023, a ser realizado anualmente, como antes. Em 2019, além de Zé Neto e Cristiano, que repetem a dose em 2023, o festival teve teve shows de Wesley Safadão, Marília Mendonça (1995-2021), Maiara e Maraisa e Diego e Victor Hugo. “Infelizmente, ficamos ausentes por três anos. Como no ano passado ainda estávamos naquele final de pandemia, achamos melhor não realizar o festival.”





FESTEJA BH

Neste sábado (28/10), a partir das 12h, na Esplanada do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, Pampulha). Shows com Luísa Sonza, Filipe Ret, Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Guilherme & Benuto e Zé Felipe. Ingressos: R$ 130 (área vip, lote 2, meia/solidário), R$ 230, (frontage Sicoob, lote 2), R$ 310 (camarote gold, lote 2) e R$ 420 (camarote black, lote 2), à venda pelo site www.nenety.com.br.









Outros shows

>>> NANDO REIS





Nando Reis retorna à capital mineira, neste sábado (28/10), às 18h, para a quarta edição do Festival da Flor, no La Vista Belvedere (Rod. BR 356, 7515- Belvedere). No repertório, sucessos da carreira solo e dos Titãs, como “Marvin”, “Por onde andei”, “Relicário”, “All Star”, “Sou dela”, "Dois rios" e "Onde você Mmra" estão garantidos. Além de Nando, o festival terá apresentações dos DJs André Mayrink, Naroca e Bruno Reis, da Banda do Cantim e Colomy. Ingressos: R$ 130 (meia solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível), à venda pelo site www.produtoracriar.com.br. Informações: (31) 98263-4644.









>>> TANGOS E BOLEROS





Em uma viagem à Era de Ouro do rádio brasileiro nas décadas de 1940 e 1950, o espetáculo “Tangos e boleros – Grandes clássicos de suas histórias" será apresentado neste domingo (29/10), às 16h, no teatro do Centro Cultural Unimed BH-Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). No repertório, “Bésame mucho”, “Por una cabeza” e “Aquellos ojos verdes”. O ator e compositor Márcio Miranda relembra nomes como Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Consuelo Velasques, além dos brasileiros Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira e Ângela Maria. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 45 (promocional, mediante doação de um pacote de fralda geriátrica ou 1kg de alimento não perecível). Informações: (31) 3516-1360.









>>> ARENA SAMBA & FOLIA





Neste sábado (28/10), o projeto Arena Samba & Folia recebe o bloco Baianeiros e o cantor Arthur Belmonte, às 15h, para show no estacionamento da UniBH Buritis (Rua Líbero, 259 – Buritis). Com repertório de axé, samba e pagode, aa banda toca sucessos antigos e hits do momento em um palco 360°. Entrada gratuita até as 15h, com retirada de convite pela plataforma Sympla. A partir das 16h, ingresso único a R$ 30. Informações: (31) 99654-1421.









>>> SINFÔNICA DA FAB





Para comemorar o aniversário de 150 anos de Santos Dumont, a Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira (OSFAB) apresenta o concerto “Santos Dumont – Vida, obra e valores”, neste domingo (29/10), às 18h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto). Sob a regência do tenente Paulo César Ramos Rezende, o repertório apresentará obras de Heitor Villa-Lobos, George Gershwin, Ary Barroso, Mozart Camargo Guarnieri e Edith Piaf. Entrada gratuita, com retirada de ingresso no site www.santosdumontbh.byinti.com. Informações: (31) 3219-9000.